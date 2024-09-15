Trabzonspor ve Beşiktaş Süper Lig Mücadelesi

Trabzonspor, Beşiktaş ile önemli bir maçta karşı karşıya geldi. İşte kadrolar ve hakem detayları.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 19:18
Trabzonspor ve Beşiktaş Süper Lig Mücadelesi

Trabzonspor-Beşiktaş Maçı Detayları

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maç, Papara Park stadında oynandı.

Hakemler

Karşılaşmanın hakemleri: Ali Şansalan, Serkan Olguncan ve Mustafa Savranlar olarak belirlendi.

Takım Kadroları

Trabzonspor kadrosu:
Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Banza.

Beşiktaş kadrosu:
Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

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