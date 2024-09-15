Fenerbahçe Derbi Öncesi Kasımpaşa'yı Mağlup Etti

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek Galatasaray derbisi öncesi önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 19:51
Fenerbahçe Derbi Öncesi Kasımpaşa'yı Mağlup Etti

Fenerbahçe Derbi Öncesi Hata Yapmadı

Sarı-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu ve karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 13 puana yükselerek ligdeki liderliğini sürdürdü.

Maçın İlk Yarıda Gelen Goller

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmaya başlangıçta tutuk bir performans sergileyen Fenerbahçe, 22. dakikada Allan Saint-Maximin ile öne geçti. Ardından, 39. dakikada Dusan Tadic penaltıdan kaleye gönderdiği top ile farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe, soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci Yarı ve Galibiyet

İkinci yarıda pozisyon üretmekte zorlanan Fenerbahçe, rakip takım Kasımpaşa’ya da gol fırsatı vermedi ve maçı 2-0'lık skorla tamamladı.

Saint-Maximin ve Tadic'in Performansı

Saint-Maximin İlk Golünü Attı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, bu karşılaşmada ilk gol sevincini yaşadı. Daha önce iki asist yapmış olan Fransız oyuncu, takımına önemli bir katkı sağladı.

Tadic Formunu Sürdürüyor

Dusan Tadic, üst üste ikinci lig maçında da gol atarak forma ritmini artırdı. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'a karşı iki gol atan Tadic, bu karşılaşmada da sahneye çıkarak skorunu 3’e çıkardı.

Fenerbahçe'den Diğer Notlar

Amrabat İlk Kez Forma Giydi

Fenerbahçe'nin yeni orta saha transferi Sofyan Amrabat, Kasımpaşa maçı ile ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Tadic’in yerine oyuna giren Amrabat, 81. dakikada saha tercihine dahil oldu.

Kalesini Gole Kapattı

Fenerbahçe, son 3 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı. Süper Lig'de geride kalan 5 maçta 4 kez kalelerini korudular. Önceki karşılaşmada 2 gol yiyen Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesini başarıyla korudu.

Mert Müldür Sakatlandı

Fenerbahçe'nin sağ beki Mert Müldür, yaşadığı sakatlık sebebiyle maçı tamamlayamadı. 80. dakikada oyunu terketmek zorunda kaldı.

Penaltı VAR ile Verildi

Müsabakanın 35. dakikasında kazanılan penaltı, VAR'ın müdahalesiyle verildi. Allan Saint-Maximin, ceza sahasında düşürülmesinin ardından hakem Halil Umut Meler tarafından penaltı kararı alındı. Dusan Tadic, 39. dakikada bu penaltıyı gole çevirdi.

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