La Liga'da Barcelona Fark Yaratıyor

Barcelona, Katalonya derbisinde Girona'yı 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Real Madrid'de ise sakatlık şoku yaşandı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 19:56
La Liga'da Barcelona Fark Yaratıyor

Barcelona, Katalonya Derbisinde Galip Geldi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) lider konumda bulunan Barcelona, Katalonya derbisinde Girona'yı deplasmanda 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Barcelona'nın gollerini Lamine Yamal (30. ve 37. dakikalarda), Dani Olmo (47. dakikada) ve Pedri (64. dakikada) attı. Ev sahibi ekibin tek golü ise Christian Stuani ile 80. dakikada geldi.

Maçın son anlarında Barcelona'lı forvet Ferran, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu galibiyetle Barcelona, La Liga'da 5'te 5 yapan tek takım olarak puanını 15'e çıkararak liderliğini pekiştirdi. Girona ise 7 puanla 7. sırada yer aldı.

Real Madrid'de Sakatlık Endişesi

Diğer yandan, Real Madrid takımında dün oynanan Real Sociedad maçında sakatlanan Brahim Diaz'ın durumu merakla bekleniyor. 24. dakikada oyundan çıkan Faslı futbolcunun sağ bacak üst kaslarında yırtık tespit edildiği bildirildi.

Real Madrid Kulübü, futbolcunun ne zaman sahalara döneceğiyle ilgili bir açıklama yapmazken, İspanyol basını Brahim Diaz'ın tedavisinin 3 ay süreceğini belirtiyor. Bu durum, Real Madrid için önemli bir kayıp olarak değerlendirilmektedir.

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