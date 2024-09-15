Fenerbahçe Derbi Öncesi 3 Puanı Önemli Buluyor

Jose Mourinho, Kasımpaşa galibiyeti sonrası milli aralar hakkında görüşlerini aktardı ve derbiye dair değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 21:03
Fenerbahçe Derbi Öncesi 3 Puanı Önemli Buluyor

Kasımpaşa-Fenerbahçe Maçının Ardından

Fenerbahçe'nin teknik direktörü José Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya karşı elde edilen 2-0'lık galibiyet sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Mourinho, milli aralar dönüşünde alınan 3 puanın kritik olduğunu belirtti.

Dev Maç Öncesi Avantajlar Üzerine

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray'ın ligde erteleme maçı oynamasının kendileri için avantaj sağlamadığını dile getiren Mourinho, “3 günlük süre, takımın toparlanması için yeterli.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Galatasaray'ın önceki gün elde ettiği galibiyeti de göz önünde bulundurarak, “6 değişiklik yaptılar ve bu dinlenmelerini sağladı.” şeklinde konuştu.

Millî Araların Zorlukları

Mourinho, millî araların genellikle zorlu geçtiğini belirterek, “Oyuncuların odakları değişiyor, dinlenmek adına farklı bir yaklaşım sergileyebiliyorlar.” dedi. Örneğin, Dzeko'nun yoğun bir maç takviminden döndüğünü vurgulayan Mourinho, takımın ilk yarıda iyi oynadığını ancak ikinci yarıda kazanma hırsının eksik kaldığını ifade etti.

Hakem ve Arkadaşlık İlişkileri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, hakem Halil Umut Meler ile arkadaşlık ilişkisi hakkında yöneltilen soruya Mourinho, “Hakemler istedikleri ile arkadaş olabilir. Dürüst ve bağımsız oldukları sürece sorun yok.” yanıtını verdi.

Avrupa Mücadelesi ve Oyuncu Yönetimi

Mourinho, takımın mevcut performansının artırılması gerektiğine de dikkat çekerek, “Çalışmamız ve istikrar kazanmamız gerekiyor.” dedi. Ayrıca, Avrupa maçlarının başlaması için heyecan duyduğunu ve bu durumun, “Herkesin oynama şansı bulmasını sağlayacak.” şeklinde ekledi. Kadro yönetimi üzerinde durarak, dinlenmiş oyuncuların lig mücadelesindeki önemine vurgu yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (ortada), karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (ortada), karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (ortada), karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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