Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı Beraberlik

Futbol: Trendyol Süper Lig Durumu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor - Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Önemli Anlar

Maçın 21. dakikasında Hatayspor'un sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta, Görkem Sağlam topu ceza sahasına gönderdi. Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran, Strandberg'e gelmeden topu başarılı bir şekilde uzaklaştırdı.

29. dakikada yine Hatayspor'dan gelen bir serbest vuruşta, bu kez soldan atış kullanan Görkem Sağlam, ceza sahasında iyi yükselen Calvo'nun kafa vuruşunu sert bir şekilde kaleye yolladı; ancak top az farkla auta çıktı.

43. dakikada Hatayspor, sol kanattan geliştirdiği atağında Fernandes ile ceza sahasına girdi. Fernandes'in şutu da, defansın müdahalesiyle az farkla üstten dışarı gitti.

İlk yarı sonucu itibarıyla, karşılaşma 0-0 beraberlikle sona ermiş oldu.