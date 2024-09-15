Trendyol Süper Lig: Trabzonspor ve Beşiktaş 1-1 Beraber Kaldı

Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İlk Yarıda Yaşananlar

Maçın 13. dakikasında Beşiktaşlı futbolcu Rafa Silva, rakibi Edin Visca ile girdiği mücadelede yere düştü. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, VAR incelemesi sonrası Edin Visca'yı doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

17. dakikada Trabzonspor öne geçti. Enis Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Okay Yokuşlu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

39. dakikada Beşiktaş eşitliği sağladı. Sol kanattan Rafa Silva tarafından ceza sahasına gönderilen pasla topla buluşan Gedson Fernandes, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

45+6. dakikada ise Joao Mario'nun ceza sahası dışından çektiği şutta, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı böylece 1-1 berabere tamamlandı.