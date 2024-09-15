Antalyaspor Adana Demirspor Maçına Hazır

Antalyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak. Akdeniz temsilcisi, bugünkü antrenmanıyla maç hazırlıklarını tamamladı.
Son Antrenman Detayları
Antalyaspor, Adana Demirspor karşılaşması öncesinde son idmanını, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde gerçekleştirdi. İdman, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapıldı ve taktiksel çalışmalar üzerinde yoğunlaşıldı.
Maç Bilgileri
Takım, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Antalyaspor ile Adana Demirspor arasındaki müsabaka, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.