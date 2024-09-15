Atletizmde ENKA, 20 Yaş Altı Kulüpler Ligi'nde Çifte Zafer Elde Etti

ENKA, Atletizmde Zirveye Çıktı

Atletizmde düzenlenen Turkcell 20 Yaş Altı Kulüpler Ligi'nde ENKA, hem kadınlar hem de erkekler kategorisinde birincilik elde etti. Final yarışları, İzmir Atatürk Stadı'nda gerçekleştirildi.

Final Yarışlarının Detayları

Dün başlayan final mücadeleleri, bugün tamamlandı. Kadınlar kategorisinde ENKA, 66 puan toplayarak zirveye yerleşirken, Fenerbahçe 63 puanla ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 40 puanla üçüncü oldu.

Erkeklerde Destan Yazdı

Erkekler kategorisinde de ENKA, 97 puanla birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Fenerbahçe 84 puanla ikinci sırada yer alırken, Galatasaray 78 puanla üçüncülüğü elde etti.

Bu sonuçlarla birlikte ENKA, pist sezonunu başarıyla tamamlayarak tüm dikkatleri üzerine çekti.