Hentbol Süper Lig'de 3. Hafta Maç Sonuçları

Hentbol Süper Lig'de Haftanın Sonuçları
Hentbol Kadınlar Süper Lig ve Erkekler Süper Lig'in üçüncü haftası, yoğun mücadelelere sahne oldu. Kadınlar Süper Lig'inde bir, Erkekler Süper Lig'inde ise üç karşılaşma gerçekleştirildi. İşte karşılaşmaların sonuçları:
Kadınlar Süper Lig
Görele Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 29-28
Erkekler Süper Lig
Beşiktaş - Güneysu: 52-27
Mihalıççık Belediyespor - Spor Toto: 31-31
Nilüfer Belediyespor - Beykoz Belediyespor: 37-29
Bu sonuçlarla birlikte ligdeki heyecan devam ediyor.