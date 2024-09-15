Bursaspor, 3. Lig Maçında Rekor Taraftar Sayısıyla Göz Doldurdu

Bursaspor'un Tarihi Maçında 41 Bin 300 Taraftar

Bursaspor Kulübü, TFF 3. Lig 1. Grup'un ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor ile evinde oynadığı maçı 41 bin 300 taraftarın izlediği duyuruldu. Bu durum, kulüp tarihine geçerek 3. Lig'in en yüksek taraftar katılımı olarak kaydedildi.

İkinci Başkan Emir Çokçağlayan'dan Açıklama

Bursaspor İkinci Başkanı Emir Çokçağlayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu maça gelen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. 41 bin 300 taraftar, resmi kayıtlara göre stada geldi ve bu aynı zamanda 3. Lig tarihinin rekoru oldu" diye belirtti.

Çokçağlayan, şöyle devam etti: "Uzun bir aradan sonra kulübün yeniden kenetlendiğini görmek bizi mutlu ediyor. Herkes Bursaspor'un daha iyi yerlere gelmesi için katkı vermeye hazır. Bu durumu devam ettireceğimize inanıyoruz."

Maçın Detayları

Yeşil-beyazlı ekip, söz konusu maçta 33. dakikada İlhan Depe, 75. dakikada Mücahit Can Akçay ve 87. dakikada Ahmet İlhan Özek ile bulduğu gollerle maçı 3-0 kazanarak 6 puana ulaştı.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.

Bursaspor'un TFF 3. Lig'in ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor'u sahasında ağırladığı maçı 41 bin 300 bin taraftar izledi.