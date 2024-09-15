Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın Eyüpspor Maçı Sonrası Açıklamaları

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Eyüpspor Maçı Değerlendirmesi

Trendoyol Süper Lig'in 5. haftasında Bellona Kayserispor, Eyüpspor ile karşı karşıya geldi ve mücadele 2-2 berabere tamamlandı. Maçın ardından Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı önemli açıklamalar yaptı.

Başarı İçin Birliktelik Vurgusu

Çamlı, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Bu saatten sonra takımın başarısı için herkes bir gayret içerisinde düşecek." ifadelerini kullandı. Ayrıca, kulübün yönetiminde yaşanan değişikliklere de değinerek, "Önemli olan Kayserispor. Bugün kongrede benim veya başkasının başkan olmasının çok önemi yok" dedi.

Hedefler ve Beklentiler

Ali Çamlı, 2-0 geriden gelerek maçı berabere bitiren takımın, ligde her şeyi başarabileceğini vurguladı. "Bu takım ilerleyen dönemlerde çok daha iyi şeyler yapacak. Hepimiz bu şehirde nefes alıyoruz" diyerek, toplumsal birlikteliği ön planda tutma çağrısında bulundu.

Sosyal Medya Üzerinden Tepki

Başkan, sosyal medya platformlarında kendisi hakkında olumsuz yorumlarda bulunarak küfür eden kişilere de sert bir şekilde tepki gösterdi. "Bu görevi Allah yüzümüzün akıyla yapmayı nasip eylesin. Bu saatten sonra polemiklere kulağımız tıkalı" dedi.

Çamlı, taraftarlardan da destek ve güven beklediğini belirtti. Kayserispor'un geleceği için el birliğiyle çalışacaklarını, tartışmalardan uzak durarak başarıya odaklanmanın önemini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği İkas Eyüpsporla 2-2 berabere kalan Bellona Kayserispor'da kulüp başkanı Ali Çamlı, maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği İkas Eyüpsporla 2-2 berabere kalan Bellona Kayserispor'da kulüp başkanı Ali Çamlı, maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.