Trendyol Süper Lig'de Beraberlik: Alanyaspor ve Hatayspor 0-0

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 22:06
Trendyol Süper Lig'de Beraberlik: Alanyaspor ve Hatayspor 0-0

Trendyol Süper Lig Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma, heyecanlı anlara rağmen 0-0 eşitlik ile sonuçlandı.

Önemli Anlar

Maçın 64. dakikasında Alanyaspor'dan Cordova sağ kanattan etkili bir atak geliştirerek Augusto’ya pas verdi. Augusto’nun sert şutu, direğin yanından az farkla auta gitti.

88. dakikada Alanyaspor’un sol kanattan yaptığı bir atakta, Christian ceza sahası dışından güçlü bir şut çekti. Ancak, kaleci Erce Kardeşler topu başarıyla kurtararak, takımının kalesini korudu.

Sonuç

İki takım da karşılaşmanın başından sonuna kadar gollük pozisyon yaratmakta zorlandı ve maç 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

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