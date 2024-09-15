TFF 2. Lig 3. Hafta Maçlarının Sonuçları

TFF 2. Lig'de 3. haftanın maç sonuçları belli oldu. İşte günün öne çıkan karşılaşmaları.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 22:26
TFF 2. Lig 3. Hafta Maçlarının Sonuçları

TFF 2. Lig 3. Hafta Maçları Tamamlandı

TFF 2. Lig'de üçüncü hafta geride kaldı, heyecan dolu mücadeleler sonucunda önemli sonuçlar alındı. İki grup halinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar ise dikkat çekti.

Beyaz Grup Sonuçları

  • İskenderunspor - Fethiyespor: 0-1
  • Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - Kırklarelispor: 1-0
  • Altınordu - E Koleji Isparta 32: 2-0
  • Sarıyer - Kepezspor: 1-1
  • Batman Petrolspor - Tuzlaspor: 2-0
  • Afyonspor - İnegölspor: 0-1

Kırmızı Grup Sonuçları

  • Motolux 68 Aksarayspor - Karaman FK: 1-1
  • Merkür Jet Erbaaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-3
  • Arnavutköy Belediyespor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 3-2
  • Somaspor - Bucaspor 1928: 0-1
  • Menemen FK - Belediye Derincespor: 1-0
  • Giresunspor - Artı Değer Vanspor FK: 1-1

Bu sonuçlarla birlikte ligdeki rekabetin daha da alevlenmesi bekleniyor. Takımlar, bir sonraki hafta için hazırlıklarına devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Akdeniz Off-Road Kupası Coşkusu Yaşandı
2
Red Bull'ün Şampiyonu Jaan Roose, İstanbul'da Kıtalar Arası İp Üstünde Yürüdü
3
Fatih Karagümrük, Ankaragücü'nü 3-2 Geçti
4
Kasımpaşa-Fenerbahçe Maçında Öne Çıkan Detaylar
5
Trabzonspor ve Beşiktaş Maçında Hakem Tartışmaları Devam Ediyor
6
Gençlerbirliği, Erzurumspor FK'yi 1-0 Mağlup Etti
7
Fenerbahçe Derbi Öncesi 3 Puanı Önemli Buluyor

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları