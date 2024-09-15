TFF 3. Lig'de 2. Hafta Maçları Tamamlandı

TFF 3. Lig'in 2. hafta karşılaşmalarında heyecan dolu anlar yaşandı. İşte alınan sonuçlar:

Yayın Tarihi: 15.09.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 22:26
TFF 3. Lig'de 2. Hafta Maçları Tamamlandı

TFF 3. Lig 2. Hafta Maç Sonuçları

TFF 3. Lig'de ikinci haftanın maçları tamamlandı ve futbolseverler bir kez daha heyecan dolu karşılaşmalara tanıklık etti.

1. Grup Maçları

Bugün oynanan karşılaşmalarda elde edilen sonuçlar şu şekilde:

  • Elazığ FK - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 0-0
  • Kahramanmaraşspor - Anadolu Üniversitesi: 1-0
  • Silifke Belediyespor - Muşspor: 0-0
  • Kırşehir Futbol - Düzce Cam Düzcespor: 0-2
  • Belediye Kütahyaspor - Ergene Velimeşespor: 2-0
  • Bursaspor - Tokat Belediye Plevnespor: 3-0

2. Grup Maçları

İkinci grup karşılaşmalarında ise sonuçlar şu şekilde:

  • Onuksports Kelkit Hürriyetspor - Etimesgut Belediyespor: 0-2
  • Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor - Amasyaspor: 0-2
  • Türk Metal 1963 - Nevşehir Belediyespor: 0-0
  • Uşakspor - Balıkesirspor: 0-2
  • Muğlaspor - Smart Holding A.Ş. Çayelispor: 2-0
  • İnegöl Kafkasspor - Adıyaman FK: 2-1

3. Grup Maçları

Üçüncü grup maçları da oldukça çekişmeli geçti:

  • Viranşehir Belediyespor - Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-1
  • Pazarspor - 10 Numara Sportif Efeler 09: 0-0
  • Alanya 1221 Futbol - 1923 Mustafakemalpaşaspor: 2-3
  • Çorluspor 1947 - Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0
  • Aliağa Futbol - Küçükçekmece Sinopspor: 1-1
  • 52 Orduspor FK - Bayburt Özel İdarespor: 2-1
  • Karabük İdmanyurdu - Osmaniyespor: 1-0

4. Grup Maçları

Son olarak dördüncü grupda oynanan maç sonuçları şöyle:

  • Kolibri Ağrı 1970 - Kırıkkale FK: 0-1
  • Niğde Belediyespor - Orduspor 1967: 2-5
  • Polatlı 1926 - Turgutluspor: 4-3
  • Erciyes 38 Futbol - Sebat Gençlikspor: 1-1
  • Büyükçekmece Tepecikspor - Zonguldak Kömürspor: 0-2
  • Edirnespor - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-2

TFF 3. Lig'in 2. haftası futbolseverlere oldukça keyifli anlar yaşatırken, takımların performansları da merak konusu olmaya devam ediyor.

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