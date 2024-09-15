TFF 2. Lig: 3. Haftada Liderlik Yarışları Kızıştı

TFF 2. Lig'de 3. Haftanın Özeti

TFF 2. Lig'de heyecan dolu 3. hafta geride kaldı. Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor, üçte üç yaparak liderliğini sürdürürken; Kırmızı Grup'ta Menemen FK, üst üste kazandığı maçlarla zirveye yerleşti.

Beyaz Grup Puan Durumu

Takım O G B M AV PUAN GMG Kastamonuspor 3 3 0 0 73 9 Altınordu 3 2 1 0 40 7 Veri Gold Erzincanspor 3 2 1 0 40 7 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK 3 2 0 1 31 7 Batman Petrolspor 3 1 1 1 31 6

Kırmızı Grup Puan Durumu

Takım O G B M AV PUAN Menemen FK 3 3 0 0 51 9 Artı Değer Vanspor FK 3 2 1 0 62 7 Motolux 68 Aksarayspor 3 2 1 0 62 7 Çimentaş Elazığspor 3 2 1 0 52 7 Bucaspor 1928 3 2 0 1 21 6

Ligin 3. haftası sonucunda, takımların performansları ve puan durumları, gelecek maçlar için heyecanlı bir ortam oluşturuyor.