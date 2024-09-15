TFF 2. Lig: 3. Haftada Liderlik Yarışları Kızıştı

TFF 2. Lig'de 3. Haftanın Özeti
TFF 2. Lig'de heyecan dolu 3. hafta geride kaldı. Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor, üçte üç yaparak liderliğini sürdürürken; Kırmızı Grup'ta Menemen FK, üst üste kazandığı maçlarla zirveye yerleşti.
Beyaz Grup Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AV
|PUAN
|GMG Kastamonuspor
|3
|3
|0
|0
|73
|9
|Altınordu
|3
|2
|1
|0
|40
|7
|Veri Gold Erzincanspor
|3
|2
|1
|0
|40
|7
|Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK
|3
|2
|0
|1
|31
|7
|Batman Petrolspor
|3
|1
|1
|1
|31
|6
Kırmızı Grup Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AV
|PUAN
|Menemen FK
|3
|3
|0
|0
|51
|9
|Artı Değer Vanspor FK
|3
|2
|1
|0
|62
|7
|Motolux 68 Aksarayspor
|3
|2
|1
|0
|62
|7
|Çimentaş Elazığspor
|3
|2
|1
|0
|52
|7
|Bucaspor 1928
|3
|2
|0
|1
|21
|6
Ligin 3. haftası sonucunda, takımların performansları ve puan durumları, gelecek maçlar için heyecanlı bir ortam oluşturuyor.