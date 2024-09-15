Rey Manaj'ın Sakatlığı: Sivasspor'da Önceki Maç Sonrası Yırtık Tespit Edildi

Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj'ın sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi, tedavi süreci başladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 22:29
Rey Manaj'ın Sakatlığı: Sivasspor'da Önceki Maç Sonrası Yırtık Tespit Edildi

Sivasspor'da Sakatlık Şoku

Kırmızı-beyazlı ekibin golcüsü Rey Manaj, Trendyol Süper Lig’in 5. hafta maçında Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşadı. Maçın 42. dakikasında oyundan çıkan Manaj’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklama ve Tespitler

Sivasspor Kulübü, Rey Manaj’ın sağ arka adale kas tendon kavşağında yırtık tespit edildiğini belirtti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan sporcumuzun yapılan kontrollerinde bu duruma rastlanmıştır" denildi.

Tedavi Süreci Başladı

Rey Manaj için sağlık ekipleri tedavi sürecine hemen başladı. Kulüp, oyuncusuna geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadesini kullandı.

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