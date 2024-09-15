Dünya İşitme Engelliler Yelken Şampiyonası Tamamlandı

Türkiye, Litvanya'da düzenlenen şampiyonada iki madalayla başarı sağladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 22:31
Dünya İşitme Engelliler Yelken Şampiyonası Tamamlandı

Dünya İşitme Engelliler Yelken Şampiyonası'nın Sonuçları

Litvanya'nın Nida kentinde düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Yelken Şampiyonası, millî yelkencilerin gösterdiği üstün performansla sona erdi.

Milli Yelkenciler Madalyaları Sahip Oldu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, şampiyonada Türk sporcular iki madalya kazanmayı başardı. Bugün yapılan sörf müsabakasında Mustafa Yavaş, gümüş madalya ile ödüllendirildi. Ayrıca, şampiyonanın önceki günlerinde Varol Hepağuşlar, hansa 303 kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Sonuç ve Değerlendirme

Bu başarı, milli yelkencilerin uluslararası arenada elde ettiği önemli bir zafer olarak kaydedildi. Türk sporcular, organizasyona iki madalya ile damga vurdu ve başarılarıyla ülkemizi gururlandırdı.

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