Seymen Özbaş, Fransa'da Dünya Şampiyonu Unvanını Kazandı

Genç Bilardocu Seymen Özbaş'tan Tarihi Başarı

Milli bilardocu Seymen Özbaş, Fransa'nın Blois kentinde gerçekleştirilen Gençler 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Final Maçında Çarpıcı Mücadele

Turnuvanın finalinde Güney Koreli sporcu Yeongyun Jo ile karşılaşan Özbaş, 35-28'lik skorla rakibini geride bırakarak ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, bu başarının Türk bilardo tarihine altın harflerle yazıldığı ifade edildi. Seymen’in bu zaferi, gelecekteki yarışmalar için büyük bir motivasyon kaynağı olarak değerlendiriliyor.