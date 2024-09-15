TFF 3. Lig'de Performans Raporu

TFF 3. Lig 2023/2024 Sezonu
TFF 3. Lig'de 2. hafta maçları sona erdi. Her grupta takımlar, ilk iki haftada gösterdikleri performans ile dikkat çekti.
1. Grup Puan Durumu
Bursaspor 2. hafta itibariyle liderliğini sürdürerek 6 puana ulaştı. Aşağıda gruptaki diğer takımların puan durumu yer alıyor:
- Bursaspor: 6 Puan
- Belediye Kütahyaspor: 3 Puan
- Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 4 Puan
- Karşıyaka: 3 Puan
- Silifke Belediyespor: 2 Puan
- Arhavi Hopaspor: 1 Puan
- Muşspor: 1 Puan
- Düzce Cam Düzcespor: 2 Puan
- Anadolu Üniversitesi: 1 Puan
- Kahramanmaraşspor: 1 Puan
- 23 Elazığ FK: 0 Puan
- Kırşehir Futbol: 1 Puan
- Kuşadasıspor: 0 Puan
- Ergene Velimeşespor: 0 Puan
- Tokat Belediye Plevnespor: 0 Puan
- Bulvarspor: 0 Puan
2. Grup Puan Durumu
Balıkesirspor, 2. haftada 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Diğer takımların durumları ise şöyle:
- Balıkesirspor: 6 Puan
- Muğlaspor: 4 Puan
- Silivrispor: 3 Puan
- Nevşehir Belediyespor: 1 Puan
- Türk Metal 1963: 1 Puan
- Amasyaspor: 2 Puan
- Etimesgut Belediyespor: 2 Puan
- İnegöl Kafkaspor: 1 Puan
- Onukspor Kelkit Hürriyetspor: 1 Puan
- Uşakspor: 1 Puan
- Fatsa Belediyespor: 1 Puan
- Adıyaman FK: 1 Puan
- Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1 Puan
- Smart Holding A.Ş. Çayelispor: 0 Puan
- Beykoz İshaklıspor: 0 Puan
- Tire 2021 FK: 0 Puan
3. Grup Puan Durumu
3. grup lideri 1923 Mustafakemalpaşaspor, 6 puanla en üst sırada yer alıyor. Diğer takımların durumu ise şöyle:
- 1923 Mustafakemalpaşaspor: 6 Puan
- Aliağa Futbol: 3 Puan
- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 3 Puan
- Orduspor FK: 3 Puan
- 10 Numara Sportif Efeler 09: 1 Puan
- Çorluspor 1947: 2 Puan
- Bayburt Özel İdarespor: 2 Puan
- Karabük İdmanyurdu: 1 Puan
- Küçükçekmece Sinopspor: 2 Puan
- Pazarspor: 1 Puan
- Alanya 122: 1 Puan
- Osmaniyespor: 1 Puan
- Viranşehir Belediyespor: 1 Puan
- Ayvalıkgücü Belediyespor: 1 Puan
- Çankayaspor: 1 Puan
- Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1 Puan
4. Grup Puan Durumu
4. grup lideri Orduspor 1967, 7 puan ile en üst sırada yer almakta. Diğer takımların puan durumu ise şu şekildedir:
- Orduspor 1967: 7 Puan
- Zonguldak Kömürspor: 4 Puan
- Kırıkkale FK: 4 Puan
- Mardin 1969: 4 Puan
- Akedaş EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 3 Puan
- Denizlispor: 2 Puan
- Sebat Gençlikspor: 3 Puan
- Bursa Nilüfer Futbol: 3 Puan
- Polatlı 1926: 1 Puan
- Erciyes 38 Futbol: 1 Puan
- Turgutluspor: 2 Puan
- Kolibri Ağrı 1970: 0 Puan
- Niğde Belediyespor: 0 Puan
- Bergama Sportif Faaliyetler: 0 Puan
- Büyükçekmece Tepecikspor: 0 Puan
- Edirnespor: 0 Puan
Lig mücadelesi, önümüzdeki haftalarda daha da kızışacak. Takımlar, bu kritik süreçte en iyi performanslarını sergilemek için çalışmalara devam ediyor.