Alagöz Holding Iğdır FK'nın Esenler Erokspor Yenilgisi Üzerine Değerlendirmeler

Alagöz Holding Iğdır FK, Esenler Erokspor'a kaybetti; teknik direktörler maç sonrası yorum yaptı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 22:48
Alagöz Holding Iğdır FK'nın Esenler Erokspor Yenilgisi Üzerine Değerlendirmeler

Alagöz Holding Iğdır FK'nın Maç Sonrası Değerlendirmesi

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, takımının rakip yarı sahada üstün bir oyun sergilediğini belirtti. Koşukavak, "Tamamen rakip yarı sahada oynadığımız, topa sahip olup bu kadar rakip kaleye yakın oynadığımız bir maçı 2 geçiş hücumu sonucunda kaybettik," dedi.

Koşukavak’ın Açıklamaları

Yalçın Koşukavak, istedikleri sonucu alamadıkları için hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade ederek, "Bu mağlubiyetten ders çıkararak ilerleyeceğiz. Rakip, 5-4-1 dizilişiyle oynadı. Geçen hafta biz de benzer bir stratejiyle oynadık. Bu ligde alt liglerden farklı olarak, rakipler daha kalabalık savunma yapabiliyor," şeklinde konuştu. Ayrıca, oyuncularının istekli olduğunu ve iyi bir kadrolarının bulunduğunu vurguladı.

Esenler Erokspor'un İlk Galibiyeti

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise, ligdeki ilk galibiyetlerinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bunu geçen haftanın liderinden, 3 maçta 9 puan toplamış bir takımdan deplasmanda almak bizim adımıza çok sevindirici," dedi. Altıparmak, milli arada yapılan transferlerle takımın gücünü artırdıklarını ve bugün iyi bir mücadele sergilediklerini ifade etti.

Altıparmak’ın Maç Değerlendirmesi

Maçtaki performanslarından dolayı oyuncularına teşekkür eden Altıparmak, "Deplasmanda elde ettiğimiz galibiyet takıma moral oldu. Artık bu maçı unutup, Cuma günü oynayacağımız Erzurumspor maçına odaklanmalıyız," şeklinde sözlerini tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Akdeniz Off-Road Kupası Coşkusu Yaşandı
2
Red Bull'ün Şampiyonu Jaan Roose, İstanbul'da Kıtalar Arası İp Üstünde Yürüdü
3
Fatih Karagümrük, Ankaragücü'nü 3-2 Geçti
4
Kasımpaşa-Fenerbahçe Maçında Öne Çıkan Detaylar
5
Trabzonspor ve Beşiktaş Maçında Hakem Tartışmaları Devam Ediyor
6
Gençlerbirliği, Erzurumspor FK'yi 1-0 Mağlup Etti
7
Fenerbahçe Derbi Öncesi 3 Puanı Önemli Buluyor

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları