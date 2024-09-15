17. Uluslararası Channel Regatta Yelkenli Yarışları Marmaris'te Gerçekleşti

Marmaris'te düzenlenen 17. Uluslararası Channel Regatta, 90 sporcunun katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 23:12
17. Uluslararası Channel Regatta Yelkenli Yarışları Marmaris'te Gerçekleşti

17. Uluslararası Channel Regatta Tamamlandı

17. Uluslararası Channel Regatta 2024, Marmaris ile Rodos arasında gerçekleşen yelkenli yat yarışları, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübü tarafından düzenlenmiştir. Bu yılki etkinlikte, Türkiye'den 7, Yunanistan'dan 6 ve Rusya'dan 2 olmak üzere toplam 15 yat ve 90 sporcu yarıştı.

Rüzgarın Keyfiyle Yarışlar Başladı

Yarışlar, başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre koy içinde start vermesiyle başladı. Yelkenciler, Ekincik Koyu'ndan hareket ederek Marmaris Körfezi'ndeki finiş noktasına ulaşmak için mücadele etti.

Dereceler ve Kazananlar

Yarış organizasyonunda her sınıfta ilk üçte yer alan yatlar ve kaptanları şu şekildedir:

ORC-1 Sınıfında

  1. Anyway-Sec (David Tsogoev)
  2. Farraway (Zafer Öznur)
  3. Matrak2 (Orhan Özdaş)

ORC-2 Sınıfında

  1. İskorpit (Bülent Çelik)
  2. Exit (Emre Derman)
  3. Blue Shark (Manolis Spyridis)

ORC-3 Sınıfında

  1. Apollon (Kostas İmsiridis)
  2. Mousmoulo (Nikos Koumnakis)
  3. Armida (George Michalakis)

Bu yılki yarışlar, katılımcılara ve izleyicilere unutulmaz bir yelken deneyimi sundu.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa...

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 17. Uluslararası Channel Regatta 2024 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı. Yarışlara Türkiye'den 7, Yunanistan'dan 6 ve Rusya'dan 2 olmak üzere toplam 15 yat ile 90 sporcu katıldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa...

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 17. Uluslararası Channel Regatta 2024 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı. Yarışlara Türkiye'den 7, Yunanistan'dan 6 ve Rusya'dan 2 olmak üzere toplam 15 yat ile 90 sporcu katıldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa...

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 17. Uluslararası Channel Regatta 2024 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı. Yarışlara Türkiye'den 7, Yunanistan'dan 6 ve Rusya'dan 2 olmak üzere toplam 15 yat ile 90 sporcu katıldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa...

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 17. Uluslararası Channel Regatta 2024 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı. Yarışlara Türkiye'den 7, Yunanistan'dan 6 ve Rusya'dan 2 olmak üzere toplam 15 yat ile 90 sporcu katıldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa...

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 17. Uluslararası Channel Regatta 2024 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı. Yarışlara Türkiye'den 7, Yunanistan'dan 6 ve Rusya'dan 2 olmak üzere toplam 15 yat ile 90 sporcu katıldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa...

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 17. Uluslararası Channel Regatta 2024 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı. Yarışlara Türkiye'den 7, Yunanistan'dan 6 ve Rusya'dan 2 olmak üzere toplam 15 yat ile 90 sporcu katıldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa...

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 17. Uluslararası Channel Regatta 2024 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı. Yarışlara Türkiye'den 7, Yunanistan'dan 6 ve Rusya'dan 2 olmak üzere toplam 15 yat ile 90 sporcu katıldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa...

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 17. Uluslararası Channel Regatta 2024 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı. Yarışlara Türkiye'den 7, Yunanistan'dan 6 ve Rusya'dan 2 olmak üzere toplam 15 yat ile 90 sporcu katıldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa...

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 17. Uluslararası Channel Regatta 2024 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları, Marmaris Körfezi'nde başladı. Yarışlara Türkiye'den 7, Yunanistan'dan 6 ve Rusya'dan 2 olmak üzere toplam 15 yat ile 90 sporcu katılıyor.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa...

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 17. Uluslararası Channel Regatta 2024 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları, Marmaris Körfezi'nde başladı. Yarışlara Türkiye'den 7, Yunanistan'dan 6 ve Rusya'dan 2 olmak üzere toplam 15 yat ile 90 sporcu katılıyor.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa...

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 17. Uluslararası Channel Regatta 2024 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları, Marmaris Körfezi'nde başladı. Yarışlara Türkiye'den 7, Yunanistan'dan 6 ve Rusya'dan 2 olmak üzere toplam 15 yat ile 90 sporcu katılıyor.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa...

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 17. Uluslararası Channel Regatta 2024 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları, Marmaris Körfezi'nde başladı. Yarışlara Türkiye'den 7, Yunanistan'dan 6 ve Rusya'dan 2 olmak üzere toplam 15 yat ile 90 sporcu katılıyor.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa...

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 17. Uluslararası Channel Regatta 2024 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları, Marmaris Körfezi'nde başladı. Yarışlara Türkiye'den 7, Yunanistan'dan 6 ve Rusya'dan 2 olmak üzere toplam 15 yat ile 90 sporcu katılıyor.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa...

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 17. Uluslararası Channel Regatta 2024 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları, Marmaris Körfezi'nde başladı. Yarışlara Türkiye'den 7, Yunanistan'dan 6 ve Rusya'dan 2 olmak üzere toplam 15 yat ile 90 sporcu katılıyor.

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