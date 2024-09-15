Gençlerbirliği, Erzurumspor FK'yi 1-0 Mağlup Etti

Gençlerbirliği'nin Başarılı Performansı

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, Erzurumspor FK'yi 1-0'lık sonuçla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Takımımın oyunuyla, oyuncuların isteği ve arzusuyla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Karatepe'den Maç Değerlendirmesi

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karatepe, galibiyetin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. "Aldığımız 3 puan bizim için çok değerliydi. Erzurumspor FK, geçmiş sezondan oyuncu kadrosunu büyük oranda korudu. Bu sebeple rakip, oyun düzenini kolayca sahaya yansıtıyor. Maç boyunca rakip, oyunu soğutmaya çalıştı, bu da bizim ritmimizi etkiledi. Umarım ilerleyen maçlarda daha fazla tempo yakalayabiliriz" dedi.

Hakan Kutlu'dan Açıklamalar

Öte yandan, Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçın genelinde iyi bir performans sergilediklerini vurgulayarak, "Futbolun gerekliliklerini yerine getiren, pozisyon vermeyen ve topa daha fazla sahip olan takım bizdik. Ancak şanssız bir golle karşılaştık. Yeni transferlerimiz ile yaşadığımız geçiş süreci sancılı oluyor. Düşük performans sergilediğimiz anlar var ama yine de iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki maçı kazanarak seri galibiyetler alacağımıza inanıyorum. Bugün sadece yenildik ama futbol olarak olumlu şeyler ortaya koyduk. Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.