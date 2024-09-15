Jaan Roose Türkiye'de Yeni Projeler İçin Heyecanlı

Jaan Roose İstanbul'da Kıtalararası İp Yürüyüşü Gerçekleştirdi

Estonya'dan tanınmış sporcu Jaan Roose, İstanbul’da gerçekleştirdiği kıtalararası ip yürüyüşü ile yakın gelecekte Türkiye’de yeni projeler yapabileceğini ifade etti.

Köprü Üzerinde Yürümek Zorluydu

Roose, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde, deniz seviyesinin 165 metre üzerinde, 1074 metrelik ip üzerinde Asya'dan Avrupa'ya geçiş yapma deneyimini büyük bir heyecanla anlattı. "Şehir içerisinde ve yüksek bir konumda yürümek oldukça zordu. Dikkat dağıtıcı unsurlar çok fazlaydı," dedi.

Geçmiş Deneyimlerine Vurgu Yaptı

Jaan Roose, dünya genelinde birçok ip yürüyüşü gerçekleştirdiğini ve her bir etkinliğin kendine özgü bir hikayesi olduğunu aktardı. "Burada kıtalararası geçiş yapan ilk kişi olmaktan mutluluk duyuyorum. Her ülkenin kültürü ve tarihi, bu sporun icrasını etkiliyor," şeklinde konuştu.

Gelecek Planları Var

Türkiye’deki projelerine değinen Roose, "İstanbul’a 12 yıl önce gelmiştim ve köprünün fotoğrafını o zaman çekmiştim. Şimdi bu projeyi hayata geçirdim. Türkiye’nin pek çok güzel yeri var ve gelecekte burada daha fazla proje geliştirmek istiyorum," ifadelerini kullandı.

Takımının Önemi

Roose, başarısını takımına atfederek, "Bir saatlik yürüyüş için takımım ile yoğun bir şekilde çalıştım. Bu başarıda onların katkısı oldukça önemliydi," dedi.

İstanbul'da Asya kıtasından Avrupa kıtasına ip üstünde yürüyen Red Bull'un Estonyalı sporcusu Jaan Roose, AA muhabirine açıklama yaptı.

İstanbul'da Asya kıtasından Avrupa kıtasına ip üstünde yürüyen Red Bull'un Estonyalı sporcusu Jaan Roose, AA muhabirine açıklama yaptı.