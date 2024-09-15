Türkiye Basketbol Ligi'nde İlk Haftanın Heyecanı

Türkiye Basketbol Ligi'nde İlk Haftanın Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonun ilk haftası geride kaldı. Bugün düzenlenen 3 karşılaşmayla heyecan devam etti.

Maç Sonuçları

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları aşağıdaki gibidir:

Kapaklıspor - Trabzonspor : 77-66

- : 77-66 Gaziantep Basketbol - iLab Basketbol : 79-82

- : 79-82 OGM Ormanspor - TED Ankara Kolejliler: 72-64

Haftanın sonuçları, takımların ilerleyen maçlardaki performansları için büyük önem taşıyor. Hayranlar, bir sonraki karşılaşmalarda hangi sürprizlerle karşılaşacaklarını merakla bekliyor.