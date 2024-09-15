Kocaelispor ve Manisa FK Maçında Alınan Sonuçlar Üzerine Değerlendirmeler

Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ve Manisa FK'nın teknik direktörü Çağdaş Çavuş, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 23:45
Kocaelispor ve Manisa FK Maçında Alınan Sonuçlar Üzerine Değerlendirmeler

Kocaelispor ve Manisa FK Maçının Ardından

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Kocaelispor, sahasında Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, maçın kritik anlarına değinerek, "İkinci yarı golden sonraki bölümü iyi oynayamadık ve kötü bir sonuç aldık." ifadelerini kullandı.

Kocaelispor'un Strateji Hataları

Basın toplantısında konuşan Sağlam, maçın başında bir oyuncunun kırmızı kartla oyundan atılmasıyla eksik kaldıklarını belirtti. Sağlam, "Rakibin de bir oyuncusu kırmızı kart gördü. Bu durumdan sonra fiziğimiz biraz dengeyi kaybetti. İlk yarı istenen oyun sergilendi ama ikinci yarıda dengesiz bir performans sergiledik." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Manisa FK'nın Genç Oyuncu Performansı

Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, kulübün yaşadığı zorluklara rağmen genç takım ruhuyla mücadele ettiklerini ifade etti. Çavuş, "Maçın başındaki organizasyondaki eksikliklerimizi giderdik. İkinci yarıda daha iyi bir performans sergiledik ve çok değerli bir galibiyet aldık." dedi.

Gelecek Hedefler

Çağdaş Çavuş, "Bu galibiyetin altını doldurabilmek için gelecekteki maçlarda da aynı ciddiyetle mücadele etmemiz gerekiyor. Genç oyuncularımla güzel bir hikaye yazmayı hedefliyorum." ifadelerini ekledi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Manisa FK'ya 2-1 yenilen Kocaelispor'un teknik...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Manisa FK'ya 2-1 yenilen Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Manisa FK'ya 2-1 yenilen Kocaelispor'un teknik...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Manisa FK'ya 2-1 yenilen Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Manisa FK'ya 2-1 yenilen Kocaelispor'un teknik...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Manisa FK'ya 2-1 yenilen Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Manisa FK'ya 2-1 yenilen Kocaelispor'un teknik...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Manisa FK'ya 2-1 yenilen Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Akdeniz Off-Road Kupası Coşkusu Yaşandı
2
Red Bull'ün Şampiyonu Jaan Roose, İstanbul'da Kıtalar Arası İp Üstünde Yürüdü
3
Fatih Karagümrük, Ankaragücü'nü 3-2 Geçti
4
Kasımpaşa-Fenerbahçe Maçında Öne Çıkan Detaylar
5
Trabzonspor ve Beşiktaş Maçında Hakem Tartışmaları Devam Ediyor
6
Gençlerbirliği, Erzurumspor FK'yi 1-0 Mağlup Etti
7
Fenerbahçe Derbi Öncesi 3 Puanı Önemli Buluyor

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları