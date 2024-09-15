Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2. Hafta Sonuçları

Ligin 2. haftasında 5 müsabaka gerçekleştirildi, sonuçlar ve ertelenen maçlar açıklandı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 23:24
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2. Hafta Sonuçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Heyecan Sürüyor

Türk futbolunun önemli yapı taşlarından biri olan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, 2. hafta mücadeleleriyle devam etti. Haftada toplamda 5 karşılaşma gerçekleşti.

Oynanmayan Maçlar

Bu hafta geride kalan maçlardan sadece Hakkarigücü ile Karadeniz Ereğli Belediyespor arasındaki karşılaşma, konuk takımın sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı. Ayrıca, Galatasaray ve Ünye Kadın Spor Kulübü arasındaki karşılaşma ise, sarı-kırmızılı ekibin UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi için önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği mücadele nedeniyle 16 Ekim'e ertelendi.

Oynanan Maçların Sonuçları

Haftanın sonuçları şu şekilde:

  • Fenerbahçe Petrol Ofisi - Çekmeköy Bilgidoğa: 13-0
  • Bornova Hitabspor - Trabzonspor: 0-3
  • Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 1-1
  • Beşiktaş United Payment - ALG Spor: 2-2
  • Fatih Vatanspor - Beylerbeyispor: 0-1

Ligin gidişatı ve takımların performansları merakla takip edilmeye devam ediyor. Taraftarların heyecanı ve bekleyişi, gelecek haftalarda mücadelelerin daha da artmasıyla sürmeye devam edecek.

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