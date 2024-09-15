2024 Türkiye Drift Şampiyonası Üçüncü Yarışında Şampiyonlar Belli Oldu

Kocaeli'nde düzenlenen 2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 23:47
2024 Türkiye Drift Şampiyonası Üçüncü Yarışında Şampiyonlar Belli Oldu

2024 Türkiye Drift Şampiyonası Kocaeli'nde Gerçekleştirildi

2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü etabı, Kocaeli'nde Drift Otomobil Sporları Kulübü organizasyonunda gerçekleşti. Etkinlik, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapıldı ve heyecan dolu anlar yaşandı.

Uluslararası Katılım

Yarışlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Irak'tan birçok sporcu katılarak uluslararası bir atmosfer oluşturdu.

Dereceye Giren Sporcular

Türkiye Drift Şampiyonası'nda;

  • Birinci: Berfu Tutumlu
  • İkinci: Çağlar Küçükdumlu
  • Üçüncü: Farid Guliyev

TOSFED Drift Kupası'nda ise;

  • Birinci: Harun Karabulut
  • İkinci: Berkay Akbulut
  • Üçüncü: Abdullah Bostan

Ödül Töreni

Yarışların ardından yapılan ödül töreninde, dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Katılımcıların ve izleyicilerin yoğun ilgisi, yarışın başarısını pekiştirdi.

2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, Kocaeli'nde gerçekleştirildi. Drift...

2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, Kocaeli'nde gerçekleştirildi. Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen yarışlara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC), Azerbaycan ve Irak'tan da sporcular katıldı.

2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, Kocaeli'nde gerçekleştirildi. Drift...

2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, Kocaeli'nde gerçekleştirildi. Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen yarışlara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC), Azerbaycan ve Irak'tan da sporcular katıldı.

2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, Kocaeli'nde gerçekleştirildi. Drift...

2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, Kocaeli'nde gerçekleştirildi. Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen yarışlara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC), Azerbaycan ve Irak'tan da sporcular katıldı.

2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, Kocaeli'nde gerçekleştirildi. Drift...

2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, Kocaeli'nde gerçekleştirildi. Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen yarışlara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC), Azerbaycan ve Irak'tan da sporcular katıldı.

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