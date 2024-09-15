Türkiye Karatecileri Avusturya'da 5 Madalya Kazandı

Karate 1 Serisi A Ligi Müsabakaları Sonuçlandı
2024 Karate 1 Serisi A Ligi'nin üçüncü ve son ayağı, Avusturya'nın Salzburg şehrinde düzenlendi ve sona erdi.
Madalya Başarıları
Türkiye Karate Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, milli karateciler organizasyonda boy gösterdi.
Üç gün süren müsabakalarda:
- Erkekler Kumite: Nuri Kılıç altın, Burak Özdemir gümüş madalya kazandı.
- Erkekler Takımı Kata: Kutluhan Duran, Furkan Kaynar ve Mehmet Batuhan Özdemir'den oluşan takım gümüş madalya elde etti.
- Kadınlar Kumite: Fatma Uygur bronz madalya ile başarı gösterdi.
- Kadınlar Takımı Kata: Keyda Nur Çolak da bronz madalya kazandı.
Türk karatecilerin sergilediği performans, uluslararası arenada büyük takdir topladı.