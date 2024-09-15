45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Türk Olimpiyatı

45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Beş Tur Tamamlandı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda 5. tur karşılaşmaları sona erdi. Türk satranç millilerinin serüveni dikkat çekici sonuçlar doğurdu.

İlk Üç Turda Başarılı Performans

Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, turnuvaya iyi başlayan milliler, ilk turda açık kategoride Porto Riko, kadınlarda ise Honduras'ı 4-0'lık skorlarla yenmeyi başardı.

İkinci turda ise açık kategoride Faroe Adaları, kadınlar kategorisinde Bosna Hersek ile karşılaşan milliler, açık kategoride 3-1 galip gelirken, kadınlar kategorisinde 3,5-0,5'lik bir zafer elde etti.

Üçüncü ve Dördüncü Turlarda İyi Sonuçlar

Üçüncü turda milli takımlar, açık kategoride Slovakya, kadınlar kategorisinde ise İran ile karşı karşıya geldi. Açık kategoride maç 2-2 berabere biterken, kadınlar kategorisi 2,5-1,5’lik Türk galibiyeti ile sonuçlandı.

Dördüncü turda, açık kategoride Letonya, kadınlar kategorisinde Ukrayna ile mücadele eden milliler, açık kategoride 2,5-1,5'lik zafer elde ederken, kadınlar kategorisi berabere tamamlandı.

Beşinci Turda Tarihi Bir An

Beşinci turda, milli takım açık kategoride Norveç, kadınlar kategorisinde Polonya ile mücadele etti ve her iki maçtan da 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldılar.

Bunların yanı sıra, GM Mustafa Yılmaz, dünya bir numarası Norveçli GM Magnus Carlsen ile berabere kalarak bu oyuncudan puan alan ilk Türk sporcu olma unvanını kazandı. Bu başarı, Türk satranç tarihine geçerek önemli bir ilki temsil ediyor.