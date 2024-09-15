Ertuğrul Doğan'dan Beşiktaş Maçı Hakemine Sert Eleştiri

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş maçı sonrası hakem Ali Şansalan'a yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 23:49
Ertuğrul Doğan'dan Beşiktaş Maçı Hakemine Sert Eleştiri

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Beşiktaş Maçı Eleştirisi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş maçında hakem Ali Şansalanı sert bir şekilde eleştirdi. Doğan, maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Edin Visca'nın kırmızı kart görmesi sonrası neredeyse 90 dakika 10 kişi mücadele eden takımını kutladı.

Kırmızı Kart Kararı ve Eleştiriler

Doğan, Visca'nın kırmızı kart görmesini doğru bulduğunu belirterek, "Visca gerçekten çok değerli bir oyuncu; ancak böyle bir hareketten dolayı kırmızı kart görmesi doğaldır," dedi. Hakemin Beşiktaş lehine çok sayıda takdir hakkı kullandığını savunan Doğan, "Hakemin eksik yaptığı tek bir şey vardı; bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı, her şey daha rahat olurdu," şeklinde konuştu.

Federasyon İle Görüşme Planları

Doğan, hakemle ilgili bir girişimlerinin olup olmayacağı sorusuna, "Konu çok sıcak, federasyon başkanımızla görüşeceğim. Trabzonspor olarak ciddi sorunlarımız var," yanıtını verdi. Federasyon nedeniyle bir çözüm bulacağına olan inancını vurguladı.

Takımın Geleceğine Yorumlar

Doğan, gelecekteki maçlarda aynı mücadele ve coşkuyu göstereceklerinin altını çizerken, "Şenol hocamızın tecrübesine güveniyoruz. Zamanla performanslarımız artacak ve taraftarımızla birleşerek zirve yarışına gireceğiz," dedi.

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