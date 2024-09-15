Trabzonspor ve Beşiktaş Maçında Hakem Tartışmaları Devam Ediyor

Beşiktaş Futbol Sorumlusu Feyyaz Uçar, Trabzonspor maçı sonrası hakemle ilgili memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 23:59
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 23:59
Trabzonspor ve Beşiktaş Maçında Hakem Tartışmaları Devam Ediyor

Trabzonspor-Beşiktaş Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Trabzonspor ve Beşiktaş maçı sonrasında Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, hakemle ilgili eleştirilerde bulundu. Uçar, "Biz hakemden 50 yıldır memnun değiliz, sadece bugün değil. Bugün kuralların bazısını uyguladı, ama genel olarak her iki takımın da mutsuzluğunu burada görüyoruz." dedi.

Açıklamalar ve Maç Analizi

Maç sonrası açıklama yapan Uçar, hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un yüksek tempoda bir oyun sergileyemediğini belirtti. Özellikle Trabzonspor'da Edin Visca'nın kırmızı kart görmesinin ardından oyunun tek tarafa doğru kaydığını ifade etti. Uçar, "Herhalde nemden olsa gerek oyuncularımız zaman zaman yavaş kaldılar. Ama maçın gidişatına baktığımızda oyuna hakim olan taraf biziz. 2 puan bıraktığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Rafa Silva ve VAR Uygulamaları

Uçar, Rafa Silva'ya yapılan faullere de dikkat çekerek, "Bu Rafa'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek merak ediyoruz. Ciddi bir yatırım yaptık, her maçta tekme yiyor. Allah'tan VAR müdahale ediyor, kural neyse o uygulanıyor." dedi. Ayrıca Immobile'ye yapılan bir pozisyon hakkında, "Bizce penaltı. Bunu yorumcular mutlaka değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Hakem Tartışmaları ve Trabzonspor'un Performansı

Uçar, hakemin performansını da eleştirerek, "Bazı pozisyonlarda avantaja bırakması gerekiyordu ama bırakmadı. Rakipten ise birçok kırmızı pozisyon var. Biz mağduruz." şeklinde konuştu. Trabzonspor'un 10 kişi oynamasına rağmen gösterdiği performansa da değinen Uçar, Şenol Güneş'in takıma etkisinin net bir şekilde görüldüğünü ifade etti. Son olarak, yeni transfer Mario'nun ilk maçına çıktığını hatırlatarak, "Önümüzdeki milli maç sonrası oyuncuların performansını anlayışla karşılayabiliriz." dedi.

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