Trabzonspor ve Beşiktaş Maçından Sonra Van Bronckhorst'un Değerlendirmeleri

Beşiktaş, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, sonucu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 00:05
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 00:05
Trabzonspor ve Beşiktaş Maçından Sonra Van Bronckhorst'un Değerlendirmeleri

Beşiktaş Maç Sonrası Üzüntü Var

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, maç sonrası teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un açıklamalarıyla gündeme geldi.

Zor Bir Deplasman

Van Bronckhorst, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Galip gelememek elbette üzücü. Bu maçı analiz edeceğiz ve önümüzdeki hafta oynayacağımız Eyüpspor maçına hazırlanacağız." dedi.

Hollandalı teknik adam, Trabzonspor'un güçlü ev sahibi performansına dikkat çekerek, "Evinde güçlü olan bir takıma karşı yeni hocasıyla yeni bir başlangıç yapan bir rakip ile karşılaştık." şeklinde konuştu.

İlk 15 Dakika ve Kırmızı Kart

İlk 15 dakikanın bekledikleri gibi geçtiğini belirten Bronckhorst, "Tempolu ikili mücadelelerin olduğu bir ilk bölüm gördük. Ancak rakibimizin 10 kişi kaldığı an, maçın kırılma noktasıydı. Kırmızı karttan sonraki 10-15 dakikayı iyi değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

Savunma Hataları ve Fırsatlar

Bronckhorst, rakiplerinin bulduğu golden sonra savunma hatası yaptıklarını vurgulayarak, "Basit bir şekilde gol yedik. İlk yarının son 20 dakikasında dizilişimizi değiştirdik ve oyunu kontrol altına aldık. Bu süreçte bir gol bulduk ama rakip kalecinin harika kurtarışları engelledi." dedi.

Son olarak, "İkinci yarıda gol arayışımız devam etti ama pas hızımız yeterince iyi değildi. Zor bir deplasmandan 1 puan alıyoruz ama kaybettiğimiz 2 puan var." şeklinde sözlerini tamamladı.

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