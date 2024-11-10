10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu Ankara'da Gerçekleşti

10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu Ankara'da Yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla, başkent Ankara'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu düzenlendi. Koşu, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirildi ve toplamda 773 sporcu mücadele etti.

Geleneksel Etkinlikte Kategoriler Belirlendi

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle geleneksel olarak düzenlenen bu önemli yarışma; küçükler, yıldızlar ve liseli gençler kategorilerinde yapıldı.

Öne Çıkan Sporcular

Küçük kızlarda Ankara'dan Berra Ela Sedir, küçük erkeklerde Kütahya'dan Mert Ali Karaoğlan, yıldız kızlarda Balıkesir'den Eda Bedir, yıldız erkeklerde Ağrı'dan Ömer Asaf Karakaya, genç kızlarda Eskişehir'den Zeynep Özkara, genç erkeklerde ise Ağrı'dan M. Ali Çiçeksöğüt birinci oldu.

Başkanın Açıklamaları

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, etkinlik sonrası yaptığı konuşmada, "Atatürk'ü bir kez daha minnetle andığımız bu yılki koşumuza rekor sayıda katılım olması, çocuklarımızın bu yarışa ne kadar değer verdiğini göstermektedir." diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Bu özel etkinlik, Atatürk'ü anmanın yanı sıra gençlerin spora olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında, öğrencilerin katılımıyla başkentte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında, öğrencilerin katılımıyla başkentte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu düzenlendi.