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10. Uluslararası Kemer Oryantiring Festivali Başladı

Antalya'da 10. kez düzenlenen Kemer Oryantiring Festivali, 22 ülkeden 750'den fazla sporcu ile start aldı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 16:20
10. Uluslararası Kemer Oryantiring Festivali Başladı

10. Uluslararası Kemer Oryantiring Festivali Başlıyor

Antalya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Oryantiring Federasyonu denetiminde gerçekleşen 10. Uluslararası Kemer Oryantiring Festivali, bu yıl sporseverleri bir araya getiriyor.

Yüksek Katılım

Kemer Belediyesi ve Kaymakamlığı'nın koordinasyonunda, NEO Doğa Sporları Kulübü iş birliği ile düzenlenen etkinliğe, 22 ülkeden 750'nin üzerinde sporcu katılıyor.

İlk Gün Etkinlikleri

Etkinliğin ilk gününde sporcular, ellerindeki haritalarla Tekirova-Kemer merkez etabını başarıyla tamamladı. Etkinlik koordinatörü Veysel Güler, düzenledikleri festivalin yoğun bir katılım aldığını ifade etti ve ödüllü gece oryantiringinin hem sporcular hem de misafirler için görsel bir şölen olacağını duyurdu.

Festival Programı

Oryantiring tutkunlarının katıldığı bu özel festival, 2 Kasım'da sona erecek. Sporcular ve izleyiciler için unutulmaz anların yaşanması bekleniyor.

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