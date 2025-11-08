12 Bingölspor Şampiyonluk Yolunda: Liderlik Sürüyor

Nesine 3. Lig'de emin adımlarla ilerliyor

Nesine 3. Lig’de mücadele eden 12 Bingölspor, grubunda liderlik koltuğunda oturuyor. Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak 3. Lig’e yükselen Bingöl ekibi, bu yıl da hedefini yine şampiyonluk olarak belirledi.

Geride kalan ilk 10 resmi maçın 9'unu alan takım, ligde ikinci sıradaki takımla 6 puan fark açtı. Pazar günü oynanacak Diyarbekirspor maçı öncesi ekip sıkı bir tempoyla hazırlanıyor.

Teknik Direktörün Mesajı

Takımın teknik direktörü Ulaş Ulusan, hedeflerinin net olduğunu belirterek, "Bu yılki hedefimiz kesinlikle şampiyon olmaktır. Başkanımız Mehmet Engin Özturan önderliğinde ligin sonunu inşallah şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Gerçekten kaliteli bir başkanımız ve yönetim kurulumuz var. Onların bizlere verdiği desteği sahaya yansıtıp sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Şu anda ikinci ile 6 puan farkla öndeyiz. Bu hafta sonu Diyarbekirspor’la önemli bir maçımız var. Buradan alacağımız 3 puan bizi hedefimize bir adım daha yaklaştıracaktır" dedi.

Kaptandan Değerlendirme

Kaptan Muhammed Burak Çelik ise takımın birlik ve inanç içinde olduğunu vurgulayarak, "Geçen sene bu takıma katıldım. Başkanımız büyük yatırımlar yaptı. Her zaman hedefleri olan bir yönetim var. Bu sene de şampiyonluk parolasıyla sezona başladık. İlk resmi 10 maçın 9’unu kazandık, şu anda ikinciyle 6 puan farkımız var ama bunu yeterli görmüyoruz. Burada iyi bir aile ortamı, güçlü bir arkadaşlık var. Bu şekilde gidersek, Allah’ın izniyle sezonu erken bir şekilde şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Tek amacımız ve tek düşüncemiz bu" ifadelerini kullandı.

