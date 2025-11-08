12 Bingölspor Şampiyonluk Yolunda: Liderlik Sürüyor

12 Bingölspor, Nesine 3. Lig'de ilk 10 maçta 9 galibiyetle lider; teknik heyet ve kaptanın hedefi şampiyonluk.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:55
12 Bingölspor Şampiyonluk Yolunda: Liderlik Sürüyor

12 Bingölspor Şampiyonluk Yolunda: Liderlik Sürüyor

Nesine 3. Lig'de emin adımlarla ilerliyor

Nesine 3. Lig’de mücadele eden 12 Bingölspor, grubunda liderlik koltuğunda oturuyor. Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak 3. Lig’e yükselen Bingöl ekibi, bu yıl da hedefini yine şampiyonluk olarak belirledi.

Geride kalan ilk 10 resmi maçın 9'unu alan takım, ligde ikinci sıradaki takımla 6 puan fark açtı. Pazar günü oynanacak Diyarbekirspor maçı öncesi ekip sıkı bir tempoyla hazırlanıyor.

Teknik Direktörün Mesajı

Takımın teknik direktörü Ulaş Ulusan, hedeflerinin net olduğunu belirterek, "Bu yılki hedefimiz kesinlikle şampiyon olmaktır. Başkanımız Mehmet Engin Özturan önderliğinde ligin sonunu inşallah şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Gerçekten kaliteli bir başkanımız ve yönetim kurulumuz var. Onların bizlere verdiği desteği sahaya yansıtıp sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Şu anda ikinci ile 6 puan farkla öndeyiz. Bu hafta sonu Diyarbekirspor’la önemli bir maçımız var. Buradan alacağımız 3 puan bizi hedefimize bir adım daha yaklaştıracaktır" dedi.

Kaptandan Değerlendirme

Kaptan Muhammed Burak Çelik ise takımın birlik ve inanç içinde olduğunu vurgulayarak, "Geçen sene bu takıma katıldım. Başkanımız büyük yatırımlar yaptı. Her zaman hedefleri olan bir yönetim var. Bu sene de şampiyonluk parolasıyla sezona başladık. İlk resmi 10 maçın 9’unu kazandık, şu anda ikinciyle 6 puan farkımız var ama bunu yeterli görmüyoruz. Burada iyi bir aile ortamı, güçlü bir arkadaşlık var. Bu şekilde gidersek, Allah’ın izniyle sezonu erken bir şekilde şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Tek amacımız ve tek düşüncemiz bu" ifadelerini kullandı.

12 BİNGÖLSPOR ŞAMPİYONLUK YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

12 BİNGÖLSPOR ŞAMPİYONLUK YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

12 BİNGÖLSPOR ŞAMPİYONLUK YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balkan Şampiyonası'nda Kayserili Emir ve Dur'dan Madalya Yağmuru
2
Marmaris Ortaokulu Spor Salonu Yenilendi
3
Okullarda Yetenek Taraması Ön Bilgilendirmesi: 2025-2026 Spora Yönlendirme Başlıyor
4
Kayseri Süper Amatör Küme 8. Hafta Hakemleri Açıklandı
5
Gençler Judo İl Birinciliği Menteşe'de Nefes Kesti
6
MKE Ankaragücü'nün Yeni Başkanı: Nuri Muhammet Yaman
7
12 Bingölspor Şampiyonluk Yolunda: Liderlik Sürüyor

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet