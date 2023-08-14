12 Dev Adam 104 sayılık galibiyetle yarı finale yükseldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda sergilediği etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Turnuvanın ikinci maçında karşılaştığı Bulgaristan karşısında elde ettiği 104-66'lık galibiyetle, millilerimiz 2'de 2 yaparak yarı finale yükselmeyi garantiledi. Bu büyük zafer, Türk basketbolseverleri gururlandırdı ve milli takımımıza Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar dilediği heyecan dolu bir yarı final yolculuğunun başlangıcını işaret ediyor.

Türkiye'nin gururu A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki çıkışını sürdürüyor! Bulgaristan karşısındaki muhteşem performansıyla takım, 104-66'lık skorla galip gelerek ikinci maçını da kazandı. Bu sonuçla birlikte yarı finale yükselme yolunda büyük bir adım attı. 12 Dev Adam, sahada gösterdiği etkileyici oyunla tüm gözleri üzerine çekti. Bulgaristan'a karşı sergilenen üstün performans, takımın potansiyelini ve hedefini bir kez daha gözler önüne serdi.

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu'ndaki bu zafer, Türk basketbolunun geleceği için umut verici bir işaret niteliği taşıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, hem hücumdaki etkili oyunuyla hem de savunmadaki sıkı disipliniyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu galibiyet, Türk basketbolunun uluslararası alandaki rekabetçi gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yıldız oyuncuların performansıyla destanlaşan bu zafer, Türkiye'yi basketbol arenasında gururlandırmaya devam ediyor. Takımın gösterdiği üstün performans, geleceğe dair umutları daha da artırıyor. Bu zaferle birlikte, Türk basketbolu önemli bir adım daha atmış oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki çıkışını sürdürüyor! Bulgaristan karşısında gösterdiği etkileyici performansla adeta sahanın hakimi oldu. Taraftarının coşkusuyla mücadeleye hızlı bir giriş yapan "12 Dev Adam", Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven, Alperen Şengün ve Şehmus Hazer gibi yıldız oyuncuların katkısıyla hızla skor üretmeye başladı. Bulgaristan ise Pavlin Ivanov ve Stoilov ile karşılık verdi.

Türkiye'nin hücumdaki etkili oyunu, ilk çeyrekte büyük bir fark yarattı. İlk 5 dakikayı 14-8 önde geçen milliler, hem hücum hem de savunmada üstün bir performans sergiledi. İlk çeyreği 15 sayı farkla 28-13 önde tamamladı.

İkinci periyotta da tempoyu düşürmeyen Türkiye, Okben Ulubay, Sertaç Şanlı, Ercan Osmani ve Berk Uğurlu gibi oyuncuların skor katkılarıyla büyük bir üstünlük kurdu. 18. dakikada farkı 27 sayıya (47-20) çıkaran milliler, devre arasına 52-22'lik skorla önde gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında da baskılı oyununu sürdüren ay-yıldızlılar, Furkan Korkmaz'ın etkili 3 sayılık basketiyle farkı 34 sayıya çıkardı. Üçüncü çeyreği 81-48 önde tamamlayarak, maçın kontrolünü elinde tuttu.

Türkiye'nin bu etkileyici galibiyeti, takımın birlikte oyun anlayışını ve yeteneklerini sergilemesini gözler önüne seriyor. Yükselen form ve özgüvenle yarı finale yükselme yolunda büyük bir adım atıldı.

Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda göz dolduran bir performansla yoluna devam ediyor! Bulgaristan'ı mağlup ederek yarı finale yükselme garantisi aldı. Müsabakaya hızlı bir giriş yapan milliler, Sertaç'ın 35. dakikada attığı 3 sayılık basketle farkı 38 sayıya kadar çıkardı. Son dakikalarda da etkili bir oyun sergileyen Türkiye, 104-66'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.

Türkiye'nin bu galibiyeti, grup liderliğini belirleyen bir adım olarak öne çıkıyor. Önceki maçta İzlanda'yı da mağlup eden milliler, Bulgaristan galibiyetiyle yarı finale çıkmayı garantiledi. Ukrayna ile oynayacakları son grup maçı hem grup liderliğini belirleyecek hem de yarı finaldeki rakiplerini tayin edecek.

Maçın öne çıkan isimleri arasında Furkan Korkmaz'ın 14, Alperen Şengün'ün 13, Ömer Faruk Yurtseven, Şehmus Hazer ve Sertaç Şanlı'nın 11'er sayı üretmesi yer alıyor. Takımın genel performansı ise göz doldurdu. Bulgaristan'da ise Simeonov ve Alipiev'in etkili oyunu dikkat çekti.

Milli Erkek Basketbol Takımı'nın bu çıkışı, hem oyuncuların performansını hem de takım ruhunu yansıtması bakımından dikkat çekici. Yarı finaldeki rakiplerini beklerken, milli takımın formu ve birlikte oyun anlayışı umut veriyor.

Bu zaferle birlikte A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki çıkışını sürdürdü ve yarı finale yükselmenin kapısını araladı. Etkileyici oyunları ve üst üste gelen galibiyetlerle adından söz ettiren milli takımımız, basketbolseverlere büyük umutlar verdi. Yarı finaldeki rakibini belirleyecek son maç öncesi Türkiye'nin gözü bir yandan da Tokyo Olimpiyatları'na çevrildi.