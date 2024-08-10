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12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta'da J/70 Sınıfı Mücadelesi Sonuçlandı

J/70 sınıfı yarışları, 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta kapsamında yapılan mücadelelerle tamamlandı. İlk üç ekip belirlendi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 21:37
12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta'da J/70 Sınıfı Mücadelesi Sonuçlandı

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta'da J/70 Sınıfı Yarışları Sona Erdi

Yelken sporunun en heyecan verici etkinliklerinden biri olan 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta, J/70 sınıfındaki mücadelelerin tamamlanmasıyla sona erdi. Kalamış'taki Setur Marina'da gerçekleştirilen üç yarışta toplam 13 tekne ve kapasiteli ekip katıldı.

Yarışların Kısa Özeti

Günün ilk yarışında Bogatyrs ekibi önde giderken, ikinci yarışta Orient Jr birinciliği elde etti. Üçüncü yarışta ise Team Nautique Yachting birinci olarak dikkat çekti. Genel sıralamada ise Tenzor Team, dümenciliğini Andrey Pushkin'in yaptığı ekip ile birlikte birinciliği kaptı.

Organizasyonun Başkanından Değerlendirme

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Genel Müdürü Can Giray, yarışların zorlukları hakkında bilgi verirken, "Rüzgar koşulları oldukça kuvvetliydi. Parkuru erkenden kurmaya çalıştık ama rüzgar zaman zaman değişkenlik gösterdi. Böyle zorlu hava koşullarına rağmen üç teknik ve başarılı yarış tamamladık" ifadelerini kullandı.

İstanbul Yelken Severleri İçin Sonuçlar

İstanbul'da birçok yelkenciyle buluşan bu yarışlar, 18 Ağustos'ta son bulacak. Yarışlara katılan tüm yelkencileri ve ekipleri tebrik ederiz.

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