12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yarışları Sona Erdi

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yarışları

Bu yıl 12. kez gerçekleştirilen TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları, yelkencilik tutkunlarını bir araya getirdi. J/70 Match Race sınıfında düzenlenen müsabakalar, bugün sona erdi.

J/70 Match Race Müsabakalarının Sonuçları

Moda sahilinde gerçekleşen yarışmalar sonucunda toplam 37 yarış yapıldı. Bugünkü final karşılaşmaları neticesinde, Doğa Arıbaş liderliğindeki Doğa Arıbaş Sailing Team, J/70 Match Race şampiyonu oldu. Ayrıca, Igor Rytov komutasındaki Rus ekibi Bogatyrs ikinci, Ahmet Eker yönetimindeki Eker ekibi ise üçüncü sırada yer aldı.

Devam Eden Yarışlar

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları, yarın Hareketli Salma Kategorileri müsabakaları ile devam edecek. Yelken tutkunları, heyecan verici yarışların sonucunu merakla bekliyor.