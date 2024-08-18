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12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali Sonuçlandı

Yelken tutkunları, 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali'nde nefes kesen anlar yaşadı. Kazanan ekipler belirlendi.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 19:01
12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali Sonuçlandı

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali Tamamlandı

Yat sınıfı yarışları ile sona eren 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, deniz tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Farklı Bir Soluk: Yelkenin Yeni Modası

9-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen bu etkinlik, yüzlerce yelkencinin ve teknelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından organize edilen festivalde, Eker Süt Ürünleri ana sponsor, profesyonel yelken giyim markası Slam ise destekçi oldu.

Kıran Kırana Yarışlar

İstanbullulara 9 gün boyunca yelken sporunun heyecanını sunan festivalde, teknelerin seyir anındaki yakınlığı ve zorlayıcı yat sınıfı yarışları dikkat çekti. 5 yarışın yapıldığı bu etabın ardından, "Büyük" kupanın sahibi ENKA Cheese IV takımı oldu ve toplamda 14 puanla ilk sırayı elde etti.

Diğer Kategorilerdeki Başarılar

IRC3 ve IRC4 sınıflarında liderliği ise 15 puanla Organik Kimya Electron takımı ele geçirdi. Kategorilerdeki diğer kazananlar şöyle sıralandı:

  • IRC0: Orient Express 6
  • IRC1: Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı
  • IRC2: Ant Yapı Team Sensei Baby Dracula
  • IRC3: Organik Kimya Electron
  • IRC4: Sebago Alize G 28

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, yat...

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, yat sınıfı mücadelesiyle sona erdi.

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, yat...

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, yat sınıfı mücadelesiyle sona erdi.

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, yat...

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, yat sınıfı mücadelesiyle sona erdi.

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, yat...

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, yat sınıfı mücadelesiyle sona erdi.

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, yat...

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, yat sınıfı mücadelesiyle sona erdi.

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, yat...

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, yat sınıfı mücadelesiyle sona erdi.

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, yat...

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, yat sınıfı mücadelesiyle sona erdi.

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, yat...

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, yat sınıfı mücadelesiyle sona erdi.

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, yat...

12. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, yat sınıfı mücadelesiyle sona erdi.

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