12. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu Tamamlandı

12. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu Koşuldu

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 12. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Maraton erkekler kategorisinde Kenyalı atlet Dominick Kipkirui Bett, kadınlar kategorisinde ise Fransız sporcu Marie Clemence Calvin birincilik elde etti.

Maraton Detayları

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen bu yılki maratona, Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahında 2 binin üzerinde atlet katıldı. Katılımcılar arasında hem amatörler hem de profesyonel sporcular yer aldı.

Dereceye Girenler

Erkekler genel klasmanında Dominick Kipkirui Bett altın madalya kazanırken, Michael Kiplangat Mutai ikinci, Ahmet Alkanoğlu ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar kategorisinde ise birinci Marie Clemence Calvin olurken, Dilan Atak Kuluk ikinci ve Fatma Arık üçüncü olarak yarışmayı tamamladı.

Destek ve Ödüller

İzmirliler, maraton boyunca katılımcıları coşkuyla destekleyerek bir spor şöleni yaşattı. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da maratona katılarak yarıştı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Levent Yıldır ve Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici takdim etti.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı onuruna 12. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulan maratona çeşitli yaş gruplarından 2 binin üzerinde amatör ve profesyonel atlet katıldı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı onuruna 12. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulan maratona çeşitli yaş gruplarından 2 binin üzerinde amatör ve profesyonel atlet katıldı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı onuruna 12. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulan maratona çeşitli yaş gruplarından 2 binin üzerinde amatör ve profesyonel atlet katıldı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı onuruna 12. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulan maratona çeşitli yaş gruplarından 2 binin üzerinde amatör ve profesyonel atlet katıldı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı onuruna 12. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulan maratona çeşitli yaş gruplarından 2 binin üzerinde amatör ve profesyonel atlet katıldı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı onuruna 12. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulan maratona çeşitli yaş gruplarından 2 binin üzerinde amatör ve profesyonel atlet katıldı.