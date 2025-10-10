13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Antalya'da Başladı

13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, 36 ülkeden 143 sporcu ile Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı. Organizasyon, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı uluslararası bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Açılış Töreni

Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında ilçe merkezinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Eski Alanya Belediye Binası arkasında yapılan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından katılımcı ülke ve sporcular tanıtıldı.

Federasyon Başkanı Emre Şahin

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Emre Şahin, Türkiye'de ilk kez düzenlenen organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve Alanya'yı yamaç paraşütü için ideal bir lokasyon olarak tanımladı. Şahin, "Alanya gerek sunduğu imkanlar olsun gerekse havası olsun, görsel güzellikleri olsun çok güzel bir bölge. Sizlerle birlikte bu heyecanı paylaşacak olmak bizim için büyük bir ayrıcalık, büyük bir mutluluk kaynağı." dedi.

Şahin ayrıca federasyonun çalışmaları ve organizasyon kabiliyeti hakkında şunları söyledi: "Elimizden gelen gayretle çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bu tarz organizasyonların FAI tarafından ülkemize verilmiş olması bizim için büyük motivasyon kaynağı ve devamını da istiyoruz. Ülkemizin organizasyon kabiliyeti çok büyük. Burada yarışları izleyecek seyirciler, bu görsel şölenden çok büyük keyif alacak. Yarışmanın bir centilmenlik içerisinde geçeceğinden hiçbir şüphemiz yok. Tüm sporcu ve katılımcılara başarılar diliyorum."

Alanya Kaymakamı'nın Mesajı

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk de şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti. Öztürk, "Gelen misafirlerimizin Alanya'mızın, ülkemizin tadını çıkarmalarını temenni ediyorum. Bu tarz organizasyonların şehrimizde yapılmasının artarak devam etmesini diliyorum. İnşallah dünya kupalarına, dünya şampiyonlarına, Avrupa şampiyonlarına da ev sahipliği yaparız. Şampiyonada emeği geçen başta kıymetli federasyon başkanımız ile diğer tüm kurum ve temsilcilerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yarışma Takvimi

Antrenman yarışlarıyla başlayan organizasyonda Türkiye'yi 7 milli sporcu temsil ediyor. Etkinlik, 19 Ekim Pazar günü sona erecek.

