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13 Yaşındaki Karateci Mehmet, 4 Yılda 20 Madalya Kazandı

13 yaşındaki Mehmet Taş, 4 yılda 20 madalya kazanarak, Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 11:33
13 Yaşındaki Karateci Mehmet, 4 Yılda 20 Madalya Kazandı

Mehmet Taş: "Şampiyonluk Hedefliyorum"

İstanbul'da düzenlenecek olan 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'na katılacak 13 yaşındaki karateci Mehmet Taş, 4 yılda kazandığı 20 madalya ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Karateye Başlangıcı ve Başarıları

Tekirdağ'da, ailesinin yönlendirmesiyle 9 yaşında karateye başlayan Mehmet, bu sürede bölge şampiyonaları, Türkiye şampiyonaları ve uluslararası organizasyonlarda toplamda 20 madalya elde etti. Şimdi ise hedefi, İstanbul'daki şampiyonada madalya sayısını artırmak.

Şampiyonaya Hazırlık Süreci

Mehmet Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karateyi çok sevdiğini ve her zaman daha iyi dereceler elde etmek için çalıştığını ifade etti. "34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'na da çok iyi hazırlandım. Şampiyonluk hedefliyorum. Dünya şampiyonlarında da Türkiye'yi temsil etmek istiyorum," diyen talebin azmi dikkat çekiyor.

Antrenörün Destekleyici Açıklamaları

Antrenörü Alperen Çitak, sporcusunun hırslı ve azimli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye şampiyonasında kendisini gösteren Mehmet Taş, 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Orada güzel mücadele gösterip başarılı olacağına inanıyoruz. Sporcuma güveniyorum. Her zaman adından söz ettirmeye devam edecek," şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefleri

Mehmet’in hedefleri arasında uluslararası alanda da başarılar yakalamak bulunuyor. Karate dünyasında adını duyurmayı isteyen genç yetenek, azimle çalışmalarına devam ediyor. "Karateye başarılı, azimli, hırslı sporcular kazandırmaya devam edeceğiz," ifadeleriyle antrenörü Çitak, geleceğe dair umutlarını dile getirdi.

Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek 13 yaşındaki karateci Mehmet Taş, 4...

Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek 13 yaşındaki karateci Mehmet Taş, 4 yılda 20 madalya kazandı. Tekirdağ'da ailesinin yönlendirmesiyle 9 yaşında başladığı karatede kendini geliştiren Mehmet, bölge şampiyonaları, Türkiye şampiyonaları ve uluslararası şampiyonalarda 20 madalya almayı başardı.

Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek 13 yaşındaki karateci Mehmet Taş, 4...

Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek 13 yaşındaki karateci Mehmet Taş, 4 yılda 20 madalya kazandı. Tekirdağ'da ailesinin yönlendirmesiyle 9 yaşında başladığı karatede kendini geliştiren Mehmet, bölge şampiyonaları, Türkiye şampiyonaları ve uluslararası şampiyonalarda 20 madalya almayı başardı.

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