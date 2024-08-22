13 Yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş'un Büyükusta Ünvanı Onaylandı

Yağız Kaan Erdoğmuş'tan Tarihi Başarı

13 yaşındaki genç satranç dehası Yağız Kaan Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından onaylanan Büyükusta (GM) ünvanıyla tarihe geçti.

Federasyondan Tebrik Mesajı

Türkiye Satranç Federasyonu, 2011 yılında Bursa'da doğan bu genç oyuncunun büyük başarısını kutlayarak, "Geçtiğimiz aylarda tüm normlarını tamamlayan Yağız Kaan Erdoğmuş'un ünvanı sonunda onaylandı. Onu yürekten tebrik ediyoruz; dünyanın en genç Büyükusta unvanına sahip olmak, onurlu bir başarıdır," şeklinde açıklama yaptı.

Gelecek Vaat Eden Yetenek

Yağız Kaan Erdoğmuş, gösterdiği üstün performans ile sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde dikkatleri üzerine çekiyor. Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Erdoğmuş'un başarıları, genç sporculara ilham kaynağı olmaya devam ediyor.