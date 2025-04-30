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13 Yıl Aradan Sonra Judoda Şampiyonluk: Seher Öztürk Balkan Şampiyonası'na Katılmayı Başardı!

Sakatlıktan sonra 13 yıl aradan dönerek Türkiye şampiyonu olan Seher Öztürk, Balkan Şampiyonası'na da katılmaya hak kazandı.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 11:55
13 Yıl Aradan Sonra Judoda Şampiyonluk: Seher Öztürk Balkan Şampiyonası'na Katılmayı Başardı!

Veteranlar Judo Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği performans ile birincilik elde eden 33 yaşındaki Seher Öztürk, öğrencilerini motive etmek için 13 yıl aradan sonra tekrar mindere çıktı.

Sivas Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda 12 yaşında beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle judoya başlayan Öztürk, 1 yıl içinde katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük kazandı. Milli takıma seçilen Seher Öztürk, birçok ulusal ve uluslararası organizasyonda başarılı dereceler elde etti.

2007 yılında Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde sakatlanan Öztürk, tedavi sürecinin ardından 2012'de Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası'na katılmak istedi fakat tekrar sakatlandı ve sporculuk kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı. Bu süreçten sonra Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümünü bitirdi.

2015 yılında antrenörlük kariyerine adım atan Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde antrenörlük yaparak yeni sporcular yetiştirmeye başladı. Evli ve bir çocuk annesi olan Seher Öztürk, öğrencilerinin kendisinden bir kez daha yarışmalara katılmasını istemesi üzerine antrenmanlara başladı.

20 Nisan'da katıldığı Ankara Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak Balkan Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Öztürk, madalya hedefiyle idmanlarına devam ediyor. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Öztürk, elde ettiği şampiyonluğun öğrencilerine moral verdiğini belirtti.

Öztürk, şampiyonluk sonrası sporcularının kendisini pastayla karşıladığını ifade ederek, "İçimde biraz ukde kaldı, çünkü sporculuğun zirve döneminde sakatlanıp bırakmak zorunda kaldım. Balkan Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum," dedi.

Sporcu Melike Nimet Karakaya, antrenörlerinin başarılarından çok mutlu olduklarını ve bunun kendilerine moral sağladığını açıkladı. Karakaya, "Bu şampiyonluk bize moral oldu. İlerleyen süreçte biz de onun gibi şampiyon olacağız. Hepimizin hedefi bu," şeklinde konuştu.

Sakatlığı nedeniyle 13 yıl ara verdiği judoya öğrencilerini motive etmek için tekrar başlayan 33...

Sakatlığı nedeniyle 13 yıl ara verdiği judoya öğrencilerini motive etmek için tekrar başlayan 33 yaşındaki Seher Öztürk, Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Sakatlığı nedeniyle 13 yıl ara verdiği judoya öğrencilerini motive etmek için tekrar başlayan 33...

Sakatlığı nedeniyle 13 yıl ara verdiği judoya öğrencilerini motive etmek için tekrar başlayan 33 yaşındaki Seher Öztürk, Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

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