14. TransAnatolia Rally Raid Sivas Etabı Tamamlandı

TransAnatolia Rally Raid Yarışında Sivas Etabı Tamamlandı

Türkiye'de 15 şehrin sınırını geçerek düzenlenen 14. TransAnatolia Rally Raid yarışının Sivas etabı başarıyla sona erdi. Yarışın üçüncü gününde, Kayseri Erciyes'teki kamp alanından start alan katılımcılar, Felahiye, Çandır, Çayıralan ve Çubuk güzergâhını takip ederek toplamda 382 kilometrelik parkuru tamamlayarak Sivas'a ulaştı.

Motosiklet Kategorisinde Birincilik İspanyol Şampiyona

Castrol Power 1 motosiklet kategorisinde İspanyol pilot Lorenzo Sanchez Santolino 8 saat 55 dakika 19 saniye ile birinci olurken, Allessandro Botturi 9 saat 13 dakika 3 saniye ile ikinci, Matteo Drusiani ise 9 saat 29 dakikalık süreyle günü üçüncü sırada tamamladı.

Otomobil ve Kamyon Kategorisinde Sonuçlar

Otomobil sınıfında ise SSV kategorisinde yarışan Paul Severin-Delphine Delfino ikilisi 9 saat 55 dakika 9 saniye ile birinci olarak öne çıktı. İkinci sırayı Shinsuke Umeda-Paul Durame ikilisi 10 saat 52 dakika 43 saniye ile, üçüncü sırayı ise Jean Luc Ceccaldi-Remi Boulanger ikilisi 10 saat 53 dakika ile aldı.

Kamyon sınıfında mücadele eden Marino Mutti-Andrea Mazzoleni çifti, 16 saat 40 dakikalık süreyle günü tamamladı.

Yarışta Yaşanan Kazalar ve Sağlık Durumu

Erciyes-Sivas parkurunun en uzun ikinci etabında, motosiklet kategorisinde Andrea Goggi ciddi bir kaza geçirerek omzunda çıkık oluşması nedeniyle yarışa devam edemeyerek abandon etti. Otomobil kategorisinde ise Alican Eriç ve Ergün Örentel çifti, birinci etapta rota dışına çıkıp geri dönerken araçları devrildi. Ancak sağlık durumlarının iyi olduğu ve yarışa devam edecekleri bildirildi.

Yarış, Sivas-Tunceli etabıyla devam edecek.

Türkiye'de 15 kentin sınırından geçecek 14. TransAnatolia Rally Raid yarışının Sivas etabı gerçekleştirildi.

Türkiye'de 15 kentin sınırından geçecek 14. TransAnatolia Rally Raid yarışının Sivas etabı gerçekleştirildi.

Türkiye'de 15 kentin sınırından geçecek 14. TransAnatolia Rally Raid yarışının Sivas etabı gerçekleştirildi.

Türkiye'de 15 kentin sınırından geçecek 14. TransAnatolia Rally Raid yarışının Sivas etabı gerçekleştirildi.

Türkiye'de 15 kentin sınırından geçecek 14. TransAnatolia Rally Raid yarışının Sivas etabı gerçekleştirildi.

Türkiye'de 15 kentin sınırından geçecek 14. TransAnatolia Rally Raid yarışının Sivas etabı gerçekleştirildi.