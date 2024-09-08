14. Uluslararası Yenice Dağ Bisikleti Yarışları Tamamlandı

14. Uluslararası Yenice Kupası Yarışları Karabük'te Gerçekleşti

14. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun organize ettiği bir etkinlik olarak Karabük'te gerçekleştirildi. Yenice Kaymakamlığı ve yerel belediyenin desteğiyle, bu yılki yarışmaya toplamda 115 sporcu katılım gösterdi.

Yenice Belediye Başkanı'ndan Gelecek Projeler

Yarışların ardından, Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, gelecekte bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve çeşitli spor branşlarına da ev sahipliği yapma hedefinde olduklarını açıkladı.

Kategorilerde Dereceye Giren Sporcular

Yarışlar sonunda elde edilen başarılar ise şu şekilde oldu:

Ekin Ereke : Elit Kadınlar Kategorisi

: Elit Kadınlar Kategorisi Emre Yavuz : Elit Erkekler Kategorisi

: Elit Erkekler Kategorisi Gökhan Uzuntaş : Master 35+ Erkek

: Master 35+ Erkek Yunus Işılak : Master 40+ Erkek

: Master 40+ Erkek Engin Karabacakoğlu : Master 45+ Erkek

: Master 45+ Erkek Mustafa Yıldız : Master 50+ Erkek

: Master 50+ Erkek Kemal Kayalı: Master 55+ Erkek

Protokol Üyeleri Yarışları İzledi

Yarışlar, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Yenice Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Yenice İlçe Emniyet Amiri Osman Korkut, Yenice İlçe Jandarma Komutanı Kenan Yücel ve diğer protokol üyeleri tarafından takip edildi. Dereceye giren sporcular ise ödüllerini protokol üyelerinden aldı.

14. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı. Türkiye Bisiklet Federasyonunca Karabük'te Yenice Kaymakamlığı ve belediyesinin desteğiyle organize edilen yarışmaya 115 sporcu katıldı.

14. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı. Türkiye Bisiklet Federasyonunca Karabük'te Yenice Kaymakamlığı ve belediyesinin desteğiyle organize edilen yarışmaya 115 sporcu katıldı.

14. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı. Türkiye Bisiklet Federasyonunca Karabük'te Yenice Kaymakamlığı ve belediyesinin desteğiyle organize edilen yarışmaya 115 sporcu katıldı.

14. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı. Türkiye Bisiklet Federasyonunca Karabük'te Yenice Kaymakamlığı ve belediyesinin desteğiyle organize edilen yarışmaya 115 sporcu katıldı.