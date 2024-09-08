14. Uluslararası Yenice Dağ Bisikleti Yarışları Tamamlandı

14. Uluslararası Yenice Kupası Yarışları Karabük'te Gerçekleşti
14. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun organize ettiği bir etkinlik olarak Karabük'te gerçekleştirildi. Yenice Kaymakamlığı ve yerel belediyenin desteğiyle, bu yılki yarışmaya toplamda 115 sporcu katılım gösterdi.
Yenice Belediye Başkanı'ndan Gelecek Projeler
Yarışların ardından, Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, gelecekte bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve çeşitli spor branşlarına da ev sahipliği yapma hedefinde olduklarını açıkladı.
Kategorilerde Dereceye Giren Sporcular
Yarışlar sonunda elde edilen başarılar ise şu şekilde oldu:
- Ekin Ereke: Elit Kadınlar Kategorisi
- Emre Yavuz: Elit Erkekler Kategorisi
- Gökhan Uzuntaş: Master 35+ Erkek
- Yunus Işılak: Master 40+ Erkek
- Engin Karabacakoğlu: Master 45+ Erkek
- Mustafa Yıldız: Master 50+ Erkek
- Kemal Kayalı: Master 55+ Erkek
Protokol Üyeleri Yarışları İzledi
Yarışlar, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Yenice Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Yenice İlçe Emniyet Amiri Osman Korkut, Yenice İlçe Jandarma Komutanı Kenan Yücel ve diğer protokol üyeleri tarafından takip edildi. Dereceye giren sporcular ise ödüllerini protokol üyelerinden aldı.
14. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı. Türkiye Bisiklet Federasyonunca Karabük'te Yenice Kaymakamlığı ve belediyesinin desteğiyle organize edilen yarışmaya 115 sporcu katıldı.
14. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı. Türkiye Bisiklet Federasyonunca Karabük'te Yenice Kaymakamlığı ve belediyesinin desteğiyle organize edilen yarışmaya 115 sporcu katıldı.
14. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı. Türkiye Bisiklet Federasyonunca Karabük'te Yenice Kaymakamlığı ve belediyesinin desteğiyle organize edilen yarışmaya 115 sporcu katıldı.
14. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı. Türkiye Bisiklet Federasyonunca Karabük'te Yenice Kaymakamlığı ve belediyesinin desteğiyle organize edilen yarışmaya 115 sporcu katıldı.