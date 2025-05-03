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1461 Trabzon FK'dan KCT ile İsim Sponsorluk Anlaşması

1461 Trabzon FK, KCT ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı. Başkan Hekimoğlu, daha güçlü bir takım için destek bekliyor.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 17:56
1461 Trabzon FK'dan KCT ile İsim Sponsorluk Anlaşması

1461 Trabzon FK, Nesine 2. Lig takımları arasında önemli bir adım atarak KCT ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı. Sözleşme imza töreni, kulüp tesislerinde gerçekleşti.

İmza Töreni Detayları

Törende Başkan Celil Hekimoğlu, KCT Yol Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Tosun, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Hekimoğlu, sponsor desteğinin takımın gücünü artıracağını vurgulayarak, "Bizim takımımız 2. Lig'de mücadele ediyor. Genelde sponsorlar 1. Lig ve Süper Lig takımlarını tercih ediyor. Bu nedenle bir an önce şampiyon olup 1. Lig'e çıkmalıyız." dedi.

Bütçe Sorunları ve Gelecek Hedefleri

Bütçe sorunlarına dikkat çeken Hekimoğlu, "Kulübümüzün TFF, yayın ve iddaa geliri 5 milyon lira. Ancak geçen sezonki kadromuzun gideri 120 milyon liraydı. Bu nedenle daha iddialı bir takım olabilmek için daha büyük bütçelere ihtiyacımız var," diye konuştu. Ayrıca, bu sezon ilk üçte yer almak için mücadele edeceklerini belirtti.

Yetkinin Güçlendirilmesi

Hekimoğlu, Trabzonspor'un kulübe daha fazla destek olma sözü verdiğini belirterek, Bu desteklerin kulübe büyük güç vereceğini ifade etti. KCT ile yapılan anlaşmanın da bu güçten bir parça olduğunu söyledi.

Altyapıya Verilen Önem

Altyapıya büyük önem verdiklerini belirten Hekimoğlu, "Altyapı takımlarımız her kategoride şampiyon. Artık elit ligde mücadele etmeliyiz," dedi. Gelecek günlerde altyapıdan yetişen bir oyuncuya Süper Lig'den teklif alındığını da duyurdu.

KCT Yönetim Kurulu Başkanı'nın Açıklamaları

Cengiz Tosun, "Trabzonlu bir iş adamı olarak kulübümüze destek olmak önemli. Bu anlaşma ile birlikte taraftarlarımızdan yeni sezonda destek bekliyoruz," diyerek umudunu dile getirdi.

İmza töreninin ardından Hekimoğlu ve Tosun, sözleşmeyi resmen imzaladı.

Nesine 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon FK ile KCT arasında isim sponsorluğu sözleşmesi...

Nesine 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon FK ile KCT arasında isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen törende, Başkan Celil Hekimoğlu, KCT Yol Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Tosun, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Nesine 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon FK ile KCT arasında isim sponsorluğu sözleşmesi...

Nesine 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon FK ile KCT arasında isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen törende, Başkan Celil Hekimoğlu, KCT Yol Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Tosun, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

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