15. Paten Futbolu Dünya Kupası Trabzon'da Coşkuyla Başladı

Trabzon'da düzenlenen 15. Paten Futbolu Dünya Kupası, Fransa-Kenya mücadelesiyle itibaren başlamış bulunuyor. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun açılışında, 24 ülkeden sporcular kendi bayraklarıyla geçiş yaparak unutulmaz bir atmosfer yarattılar.

Ayrıca organizasyonun ilk gününde gerçekleştirilen mehter ve horon gösterileri, katılımcılara görsel bir şölen sundu. Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour, Türkiye-Hindistan milli takımları arasında düzenlenen gösteri maçı sonrasında yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanından sporcularla Trabzon'da bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Paten Futbolunun Tarihi

Paten futbolunun 1882 yılında ortaya çıktığını hatırlatan Pour, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür organizasyonların sporun evrenselliğini pekiştirdiğini vurguladı.

Trabzon'un Spor Dolu Misafirperverliği

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon’un bir spor şehri olduğunu ve böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Genç, “Spor dostluktur, kardeşliktir. Dünyanın her yerinden sporcular burada, kardeşlik içinde bir araya geldiler. Bu kardeşliğin dünya barışına katkı sağlamasını umuyoruz. Bu tür organizasyonların, savaşların ve soykırımların son bulmasına yardımcı olmasını temenni ediyorum,” dedi.

Törende ayrıca, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile Paten Futbolu Türkiye Temsilcisi Sayim Adanur da konuşma yaptı. Kupa mücadeleleri, Fransa ile Kenya arasında oynanan açılış maçıyla start alırken, organizasyonun final maçı 26 Kasım Salı günü yapılacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.