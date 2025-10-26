15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye 16 Madalya Kazandı

Turnuva Özeti

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda ay-yıldızlı sporcular, toplam 1 altın, 4 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 16 madalya ile şampiyonayı tamamladı. Türkiye Boks Federasyonu'nun açıklamasına göre organizasyon milli takım için umut verici sonuçlar doğurdu.

Madalyalar

Altın: Esmanur Yurtsever (57 kilo)

Gümüş: Berna Akardere (42 kilo), Yağmur Eryurt (75 kilo), Fatima Amine Seferoğlu (54 kilo), Yağız Kıymaz (52 kilo)

Bronz: Nedime Bolat (+80 kilo), Miray Şahin (80 kilo), Ceyda Kuru (52 kilo), Ümmügülsüm Arlı (46 kilo), Naz Şenel (60 kilo), İvana Kılcı (63 kilo), Ercihan Demirhan (63 kilo), Arda Fidan (66 kilo), Yenerhan Eroğlu (75 kilo), Burak Gediağaç (80 kilo), Hamza Karafazlıoğlu (+90 kilo)

Federasyon Başkanı'nın Değerlendirmesi

Suat Hekimoğlu yaptığı açıklamada: "Bu sonuç, Türk boksunun altyapıdan yetişen sporcularıyla geleceğe güvenle bakabileceğinin en somut göstergesidir. Sporcularımız yalnızca kazandıkları madalyalarla değil, gösterdikleri mücadele, disiplin ve azimleriyle de bizlere büyük bir umut verdi. Federasyon olarak bizler, gençlerimizin gelişimi için her türlü imkanı seferber etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

