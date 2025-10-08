16. Sea To Sky Enduro Antalya'da Başlıyor — Hard Enduro Dünya Şampiyonası 5. Ayak

16. Sea To Sky Enduro, Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı olarak Antalya Kemer'de yarın başlayacak; yaklaşık 40 ülkeden 400 sporcu plaj, orman ve dağ etaplarında yarışacak.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 12:53
16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı Antalya'da start alıyor

16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 5'inci ayağı olarak yarın Antalya'nın Kemer ilçesinde başlayacak. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından şampiyonaya dahil edilen organizasyon, yaklaşık 40 ülkeden 400'e yakın sporcuyu ağırlayacak.

Yarışın rotası ve formatı

Organizasyon, yarışları "plaj", "orman" ve "dağ" etapları olmak üzere üç bölümde koşacak. Etaplar, hem zorlu arazi şartları hem de seyirci için çekici etaplarla dikkat çekiyor.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, ilçedeki bir kafede düzenlenen basın toplantısında, "dünyanın sayılı organizasyonlarından biri haline gelen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'na bir kez daha ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını" söyledi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise yarışların kentin tanıtımına katkısının büyük olduğunu vurguladı.

Kemer Enduro Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Semih Özdemir, 16 yıldır düzenledikleri yarışların bu yıl da dünya şampiyonası kapsamında gerçekleştirildiğini ifade ederek sporculara başarılar diledi.

Sporcuların görüşleri

FIM Hard Enduro Koordinatörü Ross Whitehead toplantıda, "Sea To Sky'ın Türkiye'de gerçekleştirilmesi çok önemli. Gelecekte yapacağımız işler için sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Manuel Lettenbichler (son şampiyon) geçen senenin kendisi için zor geçtiğini, bu yıl da iddialı olduğunu kaydetti.

Billy Bolt sezonun zorlu başladığını, Antalya etabında kendine güvendiğini söyledi.

Teodor Kabakchiev kaza sonrası koluna platin ve 7 vida takıldığını belirterek, "Kazadan sonra 2-3 defa motosiklete binebildim. Kemer'deki yarışta zorlanacağımı düşünmüyorum. Benim için çimenlikte motosiklet sürmekle kayalarda sürmek aynı şey. Ben buraya yarışmaya geldim, izleyici olmaya değil." diye konuştu.

Alfredo Gomez ile Sandra Gomez ise Türkiye'de yarışmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Toplantıya katılan diğer sporcular Mario Roman, Wade Young, Graham Jarvis, Matt Green ve Danila Chernyaev de yarışın başlaması için sabırsızlandıklarını ifade etti.

Etap sonu ve takvim

Yarış deniz seviyesinden başlayacak ve final etabı 11 Ekim Cumartesi günü, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sona erecek. Organizasyon, bölge tanıtımı ve uluslararası spor turizmi açısından önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.

Sea To Sky Enduro, Kemer'de yarın başlayacak etaplarla birlikte dünyanın önde gelen hard enduro yarışlarından biri olarak izleyicilere ve sporculara zorlu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

